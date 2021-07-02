За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Президент выходил за властные полномочия, говорили общественные наблюдатели. Фото: Reuters

Прошло 250 дней, как партия "Слуга народа" до сих пор не обнародовала информацию о расходах на опрос президента Владимира Зеленского.

Его Зеленский анонсировал перед местными выборами в прошлом году.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами... Воскресенье, 25 Октября, приходи и решай", - говорил президент в видеообращении.

Позже объявил вопросы:

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаете ли создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

"Не все из пять вопросов нравятся? Окей, пиши в комментариях, о чем еще ты хотел высказаться как гражданин. Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое, многое другое", - говорил Зеленский.

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Политтехнологи назвали опрос манипуляцией и попыткой подтянуть электорат партии "Слуга народа" на участки.

Президент вышел за властные полномочия, говорили тогда общественные наблюдатели.

"Президент не придерживается буквы Основного закона, которій определяет весь перечень полномочий главы государства. Среди этих полномочий нет подобных акций.

Он использует агитационный слоган партии. Использует его в своей риторике, привязывая к этому опросу. Это уже агитация. Президент уже вышел за властные полномочия", - говорила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В день голосования, 25 октября, люди в белых жилетах "Пять вопросов от президента" проводили опрос возле участков. Вопросы были напечатаны на бумаге без выходных данных. Ставили урны.

"Опрос проводится не от президента, а от социологической компании", - говорили. Название компании называть отказывались.

Опрос проводила социологическая компания "Зе Медиа", а оплачивать будет "Слуга народа", заявлял на следующий день председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

Обещал финансово отчитаться за потраченные деньги.

По оценкам экспертов, подобный опрос стоит от 75 до 100 млн грн.

В марте этого года "слуга" сказал о результатах опроса: "Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность".

Слугу народа" сделали кастой неприкасаемых

"Слуга народа" фактически уничтожает саму идею государственного финансирования партий", - говорит в комментарии Gazeta.ua председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"В прошлом году, в период пандемии, монобольшинство инициировало изменения в законодательство об отсрочке финотчетности для партий до завершения карантина. Получается абсурдная ситуация, когда физические лица-предприниматели, ООО, большой бизнес подают отчеты, а из партий образовали касту неприкасаемых.

Депутаты монобольшинства не хотят быть фигурантами очередных скандалов. В партийном офисе "Слуги народа" было официально трудоустроено лишь шесть работников, однако площадь офиса - 1800 квадратных метров. Не может такого быть, что один работник - на трехсот квадратных метрах. Очевидно, что работников больше. Вероятно, используют зарплаты в конвертах. Поэтому сознательно откладывают отчеты. Потому что будут репутационные удары.

Украинские граждане платят, как налогоплательщики, деньги на государственное финансирование партий, в частности "Слугу народа". В то же время не могут ознакомиться с ее расходами", - говорит эксперт.

Сам опрос Алексей Кошель называет "псевдоопросом".

"Такая громкая предвыборная история, чтобы мобилизовать избирателей.

Для псевдоопроса задействовали большое количество людей. У каждой ящика как минимум двое. Возможно, речь идет о десятках тысяч, которые работали в день выборов. Сомневаюсь, что партия заключила с ними трудовые соглашения.

Нам могут подать эту историю, мол опросом занимались добровольцы, волонтеры.

Для партии будет удобнее отложить во времени скандал, когда уже забудется этот странный опрос", - говорит Алексей Кошель.