Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом

Мендель появилась на телеканале олигарха в минувшую субботу.

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая стала ведущей в программе "Большая деолигархизация" на телеканале Рината Ахметова, отказалась называть его олигархом.

В эфире Радио НВ журналистка Кристина Бердинских спросила экс-пресс-секретаря президента: "Ринат Ахметов олигарх или нет?".

На что Мендель ответила: "Давайте оставим этот вопрос для юристов".

- Ну а почему нет? - журналистка.

- Это точно человек, который имеет большое финансовое влияние и который продвигает свои интересы в Украине, - Мендель.

- В книге вы рассказываете, что деолигархизация Ахметова закончилась в 2016 году при Порошенко. Поэтому удивительно, что сейчас вы его не можете назвать олигархом, - журналистка.

- Я просто не хочу нести юридическую ответственность за это, - Мендель.

- Но у нас еще не принят закон, - журналистка.

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"Юридические аспекты я бы оставила без нашим разговором", - заявила экс-пресс-секретарь Зеленского.

Когда журналист спросила: "И вы не считаете, что вы наносите имиджевый вред президенту?", Мендель заявила: "Я сегодня официально не занимаю никакой позиции в Офисе президента".

В июле президент Зеленский уволил Мендель с должности пресс-секретаря и назначил вместо нее Сергея Никифорова. Мендель запомнилась тем, что препятствовала работе журналистов. Летом телеканал олигарха Ахметова запустил программу "Большая деолигархизация". Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.