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среда, 23 июня 2021 09:41

Ахметов будет наблюдать за деолигархизацией Зеленского "в реальном времени"

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Телеканалы олигарха Рината Ахметова запускают программу под названием "Большая деолигархизация".

"Большая ДЕолигархизация" - смотрите на каналах "Украина" и "Украина 24", пишет сайт канала Ахметова.

Программу называют "еженедельной информационно-аналитической".

 

"В центре внимания - только одна тема: деолигархизация. За главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени", - анонсируется.

Премьера состоится 3 июля в 22:00 на телеканале "Україна 24". На телеканале "Україна" программу покажут 6 июля в 00:10.

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2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов.

Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.

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