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четверг, 06 мая 2021 11:43

Ахметов за год разбогател почти втрое

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Ахметов за год разбогател почти втрое
Олигарх Ринат Ахметов наращивает доходы.

Состояние олигарха Рината Ахметова за год выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Такие данные опубликовало издание Forbes Україна.

Состояние Виктора Пинчука увеличились с $1,4 млрд до $2,5 млрд, Константина Жеваго - с $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Игорь Коломойский имеет $1,8 млрд активов, тоже увеличились на 0,8 млрд, Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд (+0,5 млрд), Александр и Галина Гереги - $1,7 млрд (+0,4 млрд).

Петр Порошенко имеет $1,6 млрд состояния, разбогател на 0,2 млрд.

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76 участников из первой сотни списка самых в Украине за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие - "входной билет" в сотню подорожал на треть, до $125 млн.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации.

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Дата
06
мая

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