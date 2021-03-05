Зеленский поблагодарил США

В заявлении говорится о борьбе с олигархами. Фото: Getty Images

После того, как США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление.

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи.

Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма.

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения.

Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Госдеп конкурирует с нашей СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. 11 января США ввели санкции против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.