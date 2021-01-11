Нардеп из "Слуги народа" Дубинский попал под санкции США

Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан Украины и 4 украинских информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы.

В санкционный список вошли народный депутат от партии власти "Слуга народа" Александр Дубинский, пишет НВ

Также в списке - помощник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже введены санкции, Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор, причастный к публикации так называемых "пленок Деркача" Константин Кулык, бывший нардеп-беглец, который находится под следствием Александр Онищенко, связанные с нардепом Деркачем Антон Симоненко и Петр Журавель, Андрей Телиженко.

Под санкциями США - ООО Эра-Медиа, Информационное агентство Only News, сайт NabuLeaks - nabu-leaks.com и ООО Скептик / Бегемот Медиа.

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Нардеп Андрей Деркач избирался по округу в Сумской области. В парламенте находится 7-й созыв. Учился в Академии ФСБ РФ. В прошлом году Посольство США заявило, что Деркач является российским агентом.