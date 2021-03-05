США ввели санкции против Коломойского

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему запретили въезд в страну.

Автор: @USEmbassyKyiv

"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет "Європейська правда"

Коломойский был причастен к коррупционным действиям в должности руководителя Днепропетровской области. В Госдепе заявили, что эти действия подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы.

"Эти санкции основаны на действиях за его пребывания в должности. Но я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются до сих пор, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине. Они представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.

Автор: @USEmbassyKyiv

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Санкции наложили также на его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойский и сына Израиля Цви Коломойского. Им запретили въезд в США.

В США федеральный суд Кливленда одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures и входит в сферу интересов олигарха Игоря Коломойского. Покупателем недвижимости стала компания K & D Group.