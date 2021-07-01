Рада поддержала закон Зеленского об олигархах - президент даже не появился

"Они не будут тратить деньги на политику, политиков", - заявлял президент Владимир Зеленский. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"За" проголосовали 275 депутатов:

"Слуга народа" - 231,

ОПЗЖ - ноль,

"Европейская солидарность" - ноль,

"Батькивщина" - ноль,

"Голос" - ноль,

"Партия "За будущее" - 18,

"Доверие" - 18,

Внефракционные - 8.

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Перед голосованием были оживленные выступления.

"Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов", - сказала Юлия Тимошенко. В зале начался шум.

"Другом Киркорова и олигархом" назвала Зеленского депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Зеленский и Ермак хотят официально стать олигархами. Это, похоже, единственная цель этого законопроекта", - сказал бывший член фракции "СН" Гео Лерос.

"Этот закон олигархам не страшен. Мне немного стыдно за министра юстиции господина Малюську, который по неизвестным причинам представлял этот закон, потому что автором является президент. Во-вторых, час вчера на комитете делился своим безудержным фантазиями, которые неудачно заворачивал в юридическую обертку.

Это смешной закон. Потому что если Денис Малюська в уборной встретит Рината Михайловича Коломойского - это уже будет подстава", - заявил депутат от "Голоса" Сергей Рахманин.

О чем законопроект президента

Олигархом будут называть того, кто соответствует по меньшей мере трем критериям: участвует в политической жизни; имеет влияние на средства массовой информации; монопольно владеет предприятием; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов - это 2,2 млрд грн.

Признавать человека олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, СБУ, Антимонопольного комитета.

Олигархов будут включать в реестр. Им будут запрещать делать взносы партиям, покупать объекты большой приватизации. Такие лица будут обязаны подавать декларацию о доходах. Государственные служащие будут отчитываться о контактах с такими представителями крупного бизнеса.

Закон в случае его принятия начнет работать через шесть месяцев после публикации, будет действовать 10 лет.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтверждал, что депутатов, которые не поддержат законопроект президента, могут выгнать из фракции. В Верховной Раде собирали подписи в поддержку законопроекта. 2 июня президент Владимир Зеленский внес законопроект в парламент. Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов.