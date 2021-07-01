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четверг, 01 июля 2021 11:13

Арахамия предупредил "слуг" об исключении

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Арахамия предупредил &quot;слуг&quot; об исключении
Арахамия напомнил, благодаря кому "слуги" в Верховной Раде. Фото: @sluganarodu.official

Народных депутатов от "Слуги народа", которые не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах, могут выгнать из фракции. Об этом сказал ее председатель Давид Арахамия в четверг.

"Такой сценарий возможен. Каждый кейс будет отдельно разобран очень тщательно.

Я не угрожаю никому, это же мои коллеги. Думаю, каждый человек сегодня будет помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому и что они обещали людям", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли исключение депутатов из фракции за голосование вопреки позиции" Слуги народа", пишет LB.ua

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Голосование против закона будет означать, что за депутатом может стоять какой-то олигарх, отметил председатель фракции.

"Если народный депутат не будет поддерживать обещание, что он за деолигархизацию, мы тогда будем изучать, где олигархи сзади могут быть, и будем работать с олигархами", - сказал Арахамия.

В то же время он ожидает, что закон примут.

"Я уверен, что поддержим. У меня ощущение, что будет более 240 голосов. Думаю, многие передумают не голосовать, потому что голосование в четверг, а завтра пятница", - сказал Арахамия, очевидно намекая на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Вчера в Верховной Раде собирали подписи в поддержку президентского законопроекта об олигархах.

2 июня президент Владимир Зеленский внес законопроект в парламент. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах.

Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов.

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