Со "слуг" берут подписку за закон Зеленского об олигархах

В Верховной Раде собирают подписи в поддержку президентского законопроекта об олигархах. Фото опубликовали "Букви"

Среди нардепов от президентской партии "Слуга народа" распространяют подписной лист "О поддержке проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Слуги" должны указать, они "за" документ, или "против" планируют воздержаться.

Судя по фото, ряд нардепов от "СН" уже подписались "за" законопроект.

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Верховная Рада 1 июля проведет внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд вопросов, в том числе и закон об олигархах.

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.