10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского

Завтра два года, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. 21 апреля 2019-го за него проголосовали 73,22% избирателей. Тогда во втором туре Зеленский соревновался с Петром Порошенко. Перед этим в марте по Зеленского проголосовали 30,24%, в первом туре были 39 кандидатов.

Автор: Reuters Владимир Зеленский радуется победе во втором туре выборов президента 21 апреля 2019 года в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый". Только объявили результаты экзит-пола

За два года рейтинг Зеленского уменьшился на 5,34%. По апрельскому опросу Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

К примеру, рейтинг предыдущего президента Порошенко за такой же промежуток времени уменьшился почти в четыре раза. Он выиграл в первом туре с результатом 54,7%. Если бы президентские выборы состоялись в начале июня 2016-му, то Порошенко мог получить 14%, сообщал КМИС.

Зеленский теряет в рейтинге медленнее, чем его предшественник.

Gazeta.ua напоминает о скандалах, которые произошли за два года президентства Зеленского.

Пресс-секретарь Мендель

В сентябре 2019-го "Радіо Свобода" опубликовало видео, на котором пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствует работе журналиста Сергея Андрушко. Он пытался задать вопрос Зеленскому и тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Пресс-секретарь физически препятствовала — отталкивала журналиста и хватала за микрофон. Охранники оттягивали журналиста в сторону.

Тогда журналистское сообщество призвало уволить Мендель за ее непрофессиональное поведение. Журналист Данило Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес с коллегами на Банковую поводок, ошейник и намордник.

В том же месяце на форуме форуме YES Мендель оттянула корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

"Еще раз так будет и мы разойдемся, но сейчас я ее защищаю. Ну, мы же все люди, мы ошибаемся. И я живой человек, с ошибками и с чем-либо. И она такая же. Поэтому девочку в этом случае буду защищать", — сказал Зеленский о случае с Андрушко на пресс-марафоне.

Юлия Мендель второй год работает пресс-секретарем главы государства. Сразу после своего назначения обещала: "Мы будем делать брифинги как можно чаще. Будем доносить позицию президента, отвечать на вопросы".

Выступает на русском языке на государственном телеканале "Дом". В эфире заявила об "украинском русском". Пользователи Facebook такие слова пресс-секретаря президента назвали распространением "русского мира", которым "аплодируют в Москве".

"Формула Штайнмайера"

1 октября 2019 года Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера" (Франк-Вальтер Штайнмайер — министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах, а ныне президент этой страны. — Gazeta.ua). Она предусматривает выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, закон об "особом статусе".

Сначала о договоренности по Донбассу сообщили российские СМИ. В Офисе президента через 1,5 часа. собрали брифинг.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика (бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы. — Gazeta.ua), которым согласовываем текст "формулы Штайнмайера", — сказал Зеленский. - Она должна будет войти в новый закон об особом статусе Донбасса. Его будет разрабатывать парламент в обсуждении с обществом. Никаких "красных линий" не будет перейдено. Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет".

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На следующий день в Киеве на Банковую, где расположен Офис президента, и на майдан Независимости общественность вышла на протест. Митинги под лозунгом "Нет капитуляции" состоялись во Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Кропивницкому. Требовали не предоставлять особый статус для оккупированных территорий, не отводить украинские войска от линии разграничения и запретить выборы до урегулирования конфликта.

6 октября в центре столицы собрались около 10 тыс. человек. Среди требований протестующих к власти была — выйти из бесперспективного Минского формата. Акции прошли в десятках городов.

Автор: Reuters Митинг "Остановим капитуляцию" в центре Киева

В октябре на Луганщине началось разведение войск. В ноябре — в Донецкой области.

Дело Шеремета

"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз", — заявил Зеленский на брифинге 12 декабря в позапрошлом году в Министерстве внутренних дел.

Перед этим министр Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Назвали музыканта и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Автор: Николай Анацкий Зеленский, рядом - Аваков на презентации результатов расследования в МВД, декабрь 2019 года

Тогда заявили, что организовал группу Антоненко, подрывала авто — Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве. На следующий день Печерский районный суд города Киева избрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство", — говорилось в материалах дела.

Перед этим в октябре Зеленский заявлял касательно Авакова о "испытательном сроке" и "реальных делах до конца года".

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В мае прошлого года адвокаты заявили об изменении подозрения фигурантам дела. Теперь следствие называет организаторами преступления неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко — исполнители, а Дугарь — их сообщница. Убрали формулировки "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы". Также теперь "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". К подозрениям добавили две статьи: умышленное уничтожение имущества (автомобиля Subaru, в котором ехал Павел Шеремет) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Досудебное следствие завершили, дело передали в суд.

Андрей Антоненко 493 дня находится в следственном изоляторе. Юлия Кузьменко под круглосуточным домашним арестом, Яна Дугарь — личным обязательством.

Автор: "Радіо Свобода" Антоненко находится за решеткой с 14 декабря 2019 года

Поездка в Оман

5 января прошлого Офис президента сообщил, что Зеленский находится с семьей в Омане. Перед этим в СМИ появились фото президента в городе Маскате, вблизи столицы Омана. Там отдыхал. Однако ОП заявил, что Зеленский обсуждает торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Впоследствии руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что поездка была частной, а перелет и проживание в гостинице оплатила жена президента Елена Зеленская. "Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", — заявили на Банковой.

Зеленский вернулся в Украину через четыре дня, почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране (8 января самолет маршрута Тегеран-Киев был сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана. Погибли 176 человек. — Gazeta.ua).

Президент вернулся тем же чартерным бортом, которым в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Зелинского в Омане сопровождал Ермак.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совета безопасности России летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зелинского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", — говорилось в журналистском расследовании.

В Офисе президента заявили, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым. Расследование назвали манипуляцией, а на журналистов подают в суд.

"Пленки Гончарука"

15 января 2020-го в сети появился аудиозопис, на котором якобы тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук называл себя "полным профаном в экономике". Запись запостил в Facebook народный депутат Александр Дубинский, которого месяц назад исключили из партии "Слуга народа".

Люди с голосами, похожими на Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителя председателя Национального банка Екатерину Рожкову, обсуждали, что говорить президенту на совещании по вопросам экономической политики. Голос похожий на Гончарука заявил, что у "Зеленского примитивное понимание экономики".

На следующий день Гончарук заявил, что против него лично и правительства "развернулись массированные атаки". Что правительство будет "настойчиво искоренять коррупцию и перекрывать потоки", а главная цель — "сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков".

Зеленский записал видео встречи с Гончаруком, заявил, что дает ему шанс.

Зеленский на встрече с Гоначруком после публикации аудиозаписей, 17 января 2020 года

Также президент встретился с председателями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны. Призвал установить, при каких условиях была сделана аудиозапись. Дал силовикам две недели.

СБУ провела обыски на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского, где раньше работал Дубинский. Обыскивали по местам возможного создания и хранения аудиофайлов.

В конце февраля СМИ сообщили, что Гончарук поспорил с Зеленским из-за Коломойского.

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3 марта Верховная Рада 353 голосами народных депутатов отправила Гончарука в отставку. "За" голосовали фракции "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", группы "За майбутнє" и "Довіра". "Європейська солідарність" и "Голос" воздержались. Парламент назначил правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем. В 2017—2019 годах он работал на руководящих должностях в ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Посиделки в кафе во время карантина

В июне 2020-го полицейские составили административные протоколы на Зеленского, Ермака, екс-первого заместителя руководителя ОП Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Они 3 июня сидели в кафе в нарушение карантинных ограничений. Заведениям общественного питания было запрещено принимать посетителей.

Фото кофепития опубликовал Офис президента

Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал каждого, кроме президента, на 17 тыс. грн. Также взыскал по 420 грн 40 коп. судебного сбора. Ни один из правонарушителей на заседание не явился.

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Конституционный суд открыл производство на обращение растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента к ответственности.

"Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", — заявил Зеленский.

Дело вагнеровцев

29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Через четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил Ермак.

В ответ руководитель ОП заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

Автор: president.gov.ua Андрей Ермак в должности руководителя Офиса президента - с февраля прошлого года

Генпрокурорк Ирина Венедиктова сообщила об открытии трех уголовных производств. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии касательно возможных противоправных действий должностных лиц. И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело активно расследуется, происходят допросы.

В марте этого года депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" вышли к трибуне с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента". "Власть параллельно хочет создать другую ВСК, которой хочет похоронить правду под соусом различных задач. Никто не хочет сказать людям правду", — заявил депутат Роман Костенко.

Автор: Facebook.com/kostenko.roman83 На заседании парламента 19 марта

Подозрение Татарову

18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении в причастности к взятке. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро сделали это заочно. Потому что в ОП их не пустили якобы из-за нарушения процедуры. 21 декабря Татаров сам пришел в НАБУ за повесткой.

В тот же день написал заявление о приостановлении служебных обязанностей в "связи с общественным резонансом и чтобы не допустить давления на правоохранительные органы", сообщил советник Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк.

Автор: antac.org.ua Президент не подписал указа об отстранении или увольнении Татарова после подозрения в коррупции. Поэтому тот остается в должности, заявила общественная организация Центр противодействия коррупции

Бюро расследовало фальсификацию экспертизы в производстве касательно экс-нардепа и бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, Мыкытась через Татарова дал взятку в виде паркоместа за 250 тыс. грн заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это тот уменьшил сумму убытков государства в деле с 81 млн до 7 млн грн. Мыкытась заявил, что Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".

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Накануне вручения подозрения вечером 1 декабря Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров по делу. Как следствие —детективы и прокуроры не смогли осуществить запланированные следственные и процессуальные действия. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора.

Впоследствии Офис генпрокурора передал производство с НАБУ в СБУ.

"Сейчас комментировать происходящее в этом деле, мы не можем, потому что дело не у нас. Но столь грубых вмешательств в работу антикоррупционного бюро раньше не было", — сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года. При президентстве Януковича тот был начальником Главного следственного управления МВД. Заявлял, что милиционеры не применяли оружия, а майдановцы могли сами стреляли в своих. Был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, экс-регионала Вадима Новинского.

На сайте президента появилась петиция - уволить Татарова.

Арест Стерненка

23 февраля Приморский районный суд города Одессы приговорил общественного активиста Сергея Стерненка и Руслана Демчука к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Их обвиняют в разбое и незаконном хранении оружия, похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Он бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушок на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана.

Приговор огласил судья Виктор Попревич. Стерненко назвал решение политически мотивированным и принятым под давлением Ирины Венедиктовой, Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Сергея отправили в следственный изолятор.

Автор: Hromadske Сергей Стерненко в Приморском суде города Одессы, 23 февраля

После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет Зеленский.

Вечером 20 марта на ул. Банковая собрались несколько тысяч. Люди пришли с сине-желтыми флагами, плакатами "Реформируют суды или уходи", "Сегодня его — а завтра всех нас". Выкрикивали "Зеленский, отвечай", "Венедиктова - чума", "Аваков - черт". Зажгли петарды, дымовые шашки, файеры. Бросили их в сторону здания ОП. Стену разрисовали. Краской написали "Свободу Стерненку", "Свободу политзаключенным", "Лох" под табличкой на Офисе президента. Разбили стекла дверей. Полиция не препятствовала.

Завершили акцию салютом - приветствовали Стерненка с днем рождения. Кроме его освобождения, требовали также отпустить на волю Антоненко, наложить санкции СНБО на Портнова, отставки Ирины Венедиктовой и Авакова.

После этого "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание Верховной Рады. На нем осудили акцию под ОП. Поддержали фракция "СН", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Стерненку и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Увольнение председателя Конституционного суда

Президент уволил судью, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и судью КС Алексадра Касминина. 27 марта отменил указы Януковича об их назначении.

Автор: Reuters Тупицкий работает в Конституционном суде с мая 2013 года. В сентябре 2019-го был избран председателем суда

"Узурпация власти в 2010—2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека. Отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Виктором Януковичем, создаюют угрозу государственной независимости", — говорится в указе.

27 октября КС отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях. И приостановил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций. Фактически перечеркнул антикоррупционную реформу. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

Решение вызвало протест общественности.

Зеленский объявил о перезагрузке КС. В декабре отстранил Тупицкого от должности на два месяца. В феврале продолжил указ на месяц. Судья оспаривает это решение.

49 народных депутатов из фракций "Батьківщина" и "ЄС" обратились в Конституционный суд с представлением, что изданные Зеленским указы не отвечают Конституции. Президент действовал "своевольно и по собственному усмотрению", "неконституционным способом с превышением своих полномочий", говорится в представлении.

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В декабре парламент 289 голосами вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях - штрафы и возможное ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать должности до трех лет. Раньше за ложь в декларации а более чем 500 тыс. грн и умышленное непредставление данных грозила тюрьма.