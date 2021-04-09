Рейтинг Зеленского больше не растет

Владимира Зеленского поддержали бы 24,9%, если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021-го. Его рейтинг больше не растет. В марте повысился с 22,5% до 24,7%.

Свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Владимир Зеленский имеет поддержку 24,9%, Петр Порошенко - 13,1%, Юлия Тимошенко - 12,1%, Юрий Бойко - 11,9%.

За Игоря Смешко - 6,8%, Владимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшко - 4,9%, Дмитрия Разумкова - 4,8%, Евгения Мураева - 4,6%, Андрея Садового - 2,6%, Арсения Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Киру Рудик - 0,4%.

В смоделированном втором туре Зеленский побеждает ближайших оппонентов.

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Против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего президента. В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, против Бойко - 67% на 33%.

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 6-7 апреля 2021-го среди 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Санкции против Виктора Медведчука и закрытие связанных с ним телеканалов показали, что команда президента взяла курс вправо. Такая политика может расширить ряды электората, отметили в партии.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.