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пятница, 19 марта 2021 13:49

"Требуем расследования государственной измены в окружении президента" - Разумкова закрыли баннером

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В пятницу депутаты из фракции "Европейская солидарность" и "Голос" вышли к трибуне Верховной Рады с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента".

Депутат Михаил Забродский заявил о "срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и требовании создания парламентской временной следственной комиссии.

Баннером закрыли спикера и его заместителей.

  К трибуне вышли 2 фракции
К трибуне вышли 2 фракции

"Уважаемые коллеги, уберите пожалуйста баннер. Ведите себя нормально по отношению к своим коллегам", - повысил голос Разумков.

После этого баннер спустили к трибуне.

"Если виновные остаются безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственных секретов в Кремль", - заявил Забродский.

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"ПГК Вагнера" является террористической группировкой, которая выполняет для режима Путина самую грязную работу во всех точках земного шара и наш украинский Донбасс не является исключением.

Планировалось задержать двух террористов в составе преступной группы, причастных к сбитию малазийского "Боинга" MH-17 и двух военно-транспортных самолетов. За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный крот в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств лично Путина против Украины", - сказал депутат.

"Власть параллельно хочет создать другую ВСК, которой хочет похоронить правду под соусом различных задач. Никто не хочет сказать людям правду", - заявил депутат от "Голос" Роман Костенко.

В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков.

По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

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