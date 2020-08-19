Дезинформация - Ермак прокомментировал обвинения в измене

Ермак работает в ОП с февраля этого года. Фото: @president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что информация о якобы срыве операции задержания украинскими спеслужбами боевиков российской ЧВК Вагнера из-за предателя в ОП - это "дезинформационная атака с целью раскола украинского общества".

"Версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания.

Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина.

Что касается боевиков, участвовавших в войне на Донбассе, то президент Украины Владимир Зеленский решение руководства Беларуси отдать их России назвал странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. И Украина всегда будет делать все от нее зависящее, чтобы военные преступления этих и других людей были обязательно наказаны", - сказал Ермак LB.ua.

Руководитель ОП заявил, что информация о том, что он якобы предлагал "перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных", не соответствует действительности.

На вопрос "Действительно ли начальник ГУР Минобороны Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф?" Ермак ответил:

"Мне об этом ничего не известно. Но убежден, что это также не соответствует действительности и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества".

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Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков, вероятно, причастных, к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил- 76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. После чего операцию якобы отложили на несколько дней - чтобы ее проведение не помешало обмену пленными и началу перемирия на Донбассе.

Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. За два дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответа Украина не получила. Впоследствии всех задержанных Беларусь передала России. По версии Бутусова, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, из-за чего тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на полиграфе всех, кто знал о проведении операции.

18 августа глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал эти события спецоперацией российских спецслужб.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков Вагнера, задержанных 29 июля. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал выдачу белорусскими властями боевиков в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях 2 стран. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу вагнеровцев России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.