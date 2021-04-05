В Москве Мендель будут аплодировать - сети

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель ведет телепрограммы на русском на телеканале "Дом". Фото: Facebook-страница Мендель.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "украинскому русском языке". Об этом сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Русский, точнее, украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - сказала она.

О принятом в апреле 2019-го Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Мендель заявила: "От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском".

На заявления пресс-секретаря президента реагируют пользователи Facebook.

Сергей Руденко, публицист

"Пресс-секретарь президента Украины призывает развивать и бороться за русский вместо того, чтобы развивать и защищать украинский язык.

В условиях войны это звучит, как минимум, странно. Тем более из уст спикера Зеленского. В Москве только будут аплодировать тезису о "украинском русском языке", потому что это звучит чуть ли не как - "русско-украинский народ"

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Николай Княжицкий, народный депутат

"Во-первых, украинского стало значительно больше в публичном пространстве. Во-вторых, закон еще даже не полностью начал действовать. Он принимался не для того, чтобы после голосования все вдруг заговорили в публичном пространстве на украинском, а для того, чтобы за 10 лет украинский в Харькове и во Львове было одинаково слышно повсеместно.

Россия, конечно, не является монополистом русского. Как и Украина - украинского. Но Россия защищает и развивает русский язык, а Украина - украинский. И это единственный способ забыть о колониальном прошлом. Вместо того чтобы беспокоиться за "украинский русский", офис Зеленского должен заботиться об украинском украинском. И неплохо бы защитить тоже русский украинский, польский украинский, румынский украинском и развивать различные украинские языки, а не различные российские"

Богдан Буткевич, журналист

"Тот, кто кричит о русском украинском - враг, который не хочет допустить формирования нормальной новейшей украинской идентичности. Которая в современном мультикультурном и полиэтническом мире может основываться исключительно на языке и языковом информационном пространстве"

Сергей Гришин, журналист

"Что-то я себе думаю, что все это не просто так.

Следующим шагом могут начать продвигать предоставление статуса государственного. Нет никаких инсайдов, это моё предположение"

Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"Каких еще заявлений о "украинском русском "можно ожидать от бабы, которая обматывалась по пьянке лентами RT?

Стыдно, что за это государство платит деньги. За такие услуги представителя президента.

Нет у нас российского как культурного разнообразия. Это следствие колонизации и сознательного вытеснения украинского "элитным языком"

Михаил Басараб, политолог

"Украинский русский" - это наследие российско-советской оккупации наших земель. Именно этим объясняется очевидный факт значительной части русскоязычных граждан в Украине.

Поощрять такое положение дел означает поддерживать насаженный в прошлом силой языковой порядок оккупационной власти. Призывать к развитию "украинского русского" означает становиться продолжателем политики этноцида украинцев. Это является не что иное, как распространением "русского мира"

В прошлом месяце министр внутренних дел Арсен Аваков призывал развивать "наш" русский язык в Украине.