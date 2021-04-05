В Москве Мендель будут аплодировать - сети

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1639
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1107
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1548
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 558
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 621
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1206
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 657
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
15
3
5
4
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Видео
Все видео
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1548
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 225
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1179
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1044
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 675
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 12:13

В Москве Мендель будут аплодировать - сети

  Комментировать
В Москве Мендель будут аплодировать - сети
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель ведет телепрограммы на русском на телеканале "Дом". Фото: Facebook-страница Мендель.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "украинскому русском языке". Об этом сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Русский, точнее, украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - сказала она.

О принятом в апреле 2019-го Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Мендель заявила: "От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском".

На заявления пресс-секретаря президента реагируют пользователи Facebook.

Сергей Руденко, публицист

"Пресс-секретарь президента Украины призывает развивать и бороться за русский вместо того, чтобы развивать и защищать украинский язык.

В условиях войны это звучит, как минимум, странно. Тем более из уст спикера Зеленского. В Москве только будут аплодировать тезису о "украинском русском языке", потому что это звучит чуть ли не как - "русско-украинский народ"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука

Николай Княжицкий, народный депутат

"Во-первых, украинского стало значительно больше в публичном пространстве. Во-вторых, закон еще даже не полностью начал действовать. Он принимался не для того, чтобы после голосования все вдруг заговорили в публичном пространстве на украинском, а для того, чтобы за 10 лет украинский в Харькове и во Львове было одинаково слышно повсеместно.

Россия, конечно, не является монополистом русского. Как и Украина - украинского. Но Россия защищает и развивает русский язык, а Украина - украинский. И это единственный способ забыть о колониальном прошлом. Вместо того чтобы беспокоиться за "украинский русский", офис Зеленского должен заботиться об украинском украинском. И неплохо бы защитить тоже русский украинский, польский украинский, румынский украинском и развивать различные украинские языки, а не различные российские"

Богдан Буткевич, журналист

"Тот, кто кричит о русском украинском - враг, который не хочет допустить формирования нормальной новейшей украинской идентичности. Которая в современном мультикультурном и полиэтническом мире может основываться исключительно на языке и языковом информационном пространстве"

Сергей Гришин, журналист

"Что-то я себе думаю, что все это не просто так.

Следующим шагом могут начать продвигать предоставление статуса государственного. Нет никаких инсайдов, это моё предположение"

Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"Каких еще заявлений о "украинском русском "можно ожидать от бабы, которая обматывалась по пьянке лентами RT?

Стыдно, что за это государство платит деньги. За такие услуги представителя президента.

Нет у нас российского как культурного разнообразия. Это следствие колонизации и сознательного вытеснения украинского "элитным языком"

Михаил Басараб, политолог

"Украинский русский" - это наследие российско-советской оккупации наших земель. Именно этим объясняется очевидный факт значительной части русскоязычных граждан в Украине.

Поощрять такое положение дел означает поддерживать насаженный в прошлом силой языковой порядок оккупационной власти. Призывать к развитию "украинского русского" означает становиться продолжателем политики этноцида украинцев. Это является не что иное, как распространением "русского мира"

В прошлом месяце министр внутренних дел Арсен Аваков призывал развивать "наш" русский язык в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Москве Мендель будут аплодировать - сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Черноморский флот стал украинским

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 20880
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 20656
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 15444
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 12817
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10710
Политика
Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности - Зеленский
Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности - Зеленский 1 Просмотров: 81
Выборы в 87-м округе: КИУ заявляет о признаках масштабных фальсификаций
Выборы в 87-м округе: КИУ заявляет о признаках масштабных фальсификаций Просмотров: 117
У Путина якобы жалеют об ухудшении связей Украины и России
У Путина якобы жалеют об ухудшении связей Украины и России Просмотров: 144
Черноморский флот стал украинским
Черноморский флот стал украинским
 Просмотров: 162
МИД выступил против денонсации Харьковских соглашений
МИД выступил против денонсации Харьковских соглашений Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 6501
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть