От бомб город спас туман

В ночь на ночь с 24 на 25 июля 1943-го английские ВВС совершили массированный налет на Гамбург. Участвовали около 800 бомбардировщиков. Фото: Немецкий архив

В ответ на разрушение Ковентри немецкой авиацией англичане 16 ноября 1940-го совершили первый авианалет на Гамбург. Из-за облаков бомбы не поразили стратегические объекты.

Как крупный город и промышленный центр Гамбург подвергался нападениям на протяжении всей войны. С 1940-го союзные ВВС начали бомбардировку территории Германии. При этом с каждым годом их интенсивность нарастала. В конце сентября Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергшихся бомбардировкам.

Для войск антигитлеровской коалиции Гамбург являлся стратегическим объектом, там были нефтеперерабатывающие предприятия, военно-промышленные заводы, Гамбург был крупнейшим портом и транспортным узлом. Очертания города тщательно маскировались: контуры озер были изменены, создан макет железнодорожного моста, замаскирован Центральный железнодорожный вокзал, базы подлодок надежно прикрывались дымовым занавесом. С земли Гамбург защищали 54 тяжелых и 26 легких зенитных батарей, 22 прожекторных батарей и две батареи дымовой завесы.

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Город был хорошо подготовлен и почти не пострадал. Из-за большой облачности провести прицельную бомбардировку стратегических объектов было невозможно и сброшенные бомбы привели к гибели 233 мирных жителей. Бригада пожарных Гамбурга располагала 305 современными пожарными автомобилями на земле и 50 специальных судов в порту. Структуры гражданской обороны Гамбурга насчитывали 36160 человек. В приюты было преобразовано 61 тыс. подвалов и погребов. Они обеспечивали защиту от ударов взрывной волной и от обломков.

Атаку 1940-го город пережил. Однако атаку под названием "Гоморра" – нет. В ночь на ночь с 24 на 25 июля 1943-го английские ВВС совершили массированный налет на Гамбург, в котором участвовали около 800 бомбардировщиков. Утром операция продолжилась – в атаку пошли американцы. Это продолжалось до 3 августа. В результате в городе образовался огненный смерч, было уничтожено около трех четвертей построек, погибло около 50 тыс. жителей. Это нанесло серьезный удар по экономике Третьего рейха.

Американская авиация 9 марта 1945 года начала одну из самых больших бомбардировок Токио - столицы Японии. Погибли 84 тыс. человек. Значительная часть Токио была разрушена. Бомбардировка Токио стала самой кровавой бомбардировкой в ​​истории войн. Генерал Кертис Лемэй, командовавший американскими бомбардировками Японии во время войны, признал, что если бы Америка проиграла войну, его бы осудили как военного преступника.