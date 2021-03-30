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вторник, 30 марта 2021 17:39

Аваков призвал развивать "наш" русский язык

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Аваков призвал развивать &quot;наш&quot; русский язык
Однако на русском говорят и понимают ее около 300 млн людей в мире, говорит министр. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал развивать "наш" русский язык в Украине.

Он советует его использовать для контрпропаганды российской агрессии.

"В условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - написал Аваков в Facebook.

Также министр назвал себя "русскоязычным украинским националистом".

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"Уверен, что мы должны приветствовать развитие нашей русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться.

Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке", - подчеркнул политик.

Аваков считает, что украинский язык, старший по происхождению, "богаче и ярче". Однако на русском говорят и понимают его около 300 млн людей в мире. Из них только половина живет в РФ.

Он также отметил, что пропагандисты "русского мира" не имеют монополии на русский язык.

В одном из лицеев Ивано-Франковска планируют открыть 1-й класс с русским языком обучения. В прошлом году этот лицей не набирал первые классы с украинским языком. Поэтому родители вынуждены были искать другие заведения.

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