Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко обжалывают в КС указы Зеленского

Представление Конституционный суд опубликовал в четверг. Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

49 народных депутатов оспаривают в Конституционном суде указы президента Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. И об увольнении Тупицкого и Александра Касминина с судейских должностей.

Конституционное представление - от 8 апреля. Оно касается указов президента от 29 декабря, 26 февраля и 27 марта.

В представлении говорится, что указы не отвечают Конституции.

Также сказано, что президент действовал "своевольно и по собственному усмотрению", "неконституционным способом с превышением своих полномочий".

Просят признать конституционное производство неотложным.

Подписали депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Среди них - Юлия Тимошенко, Иван Крулько, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз, Виктория Сюмар, Мустафа Джемилев.

Уполномоченным представителем в представлении выступает нардеп Сергей Власенко.

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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. В декабре президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.