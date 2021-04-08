Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко обжалывают в КС указы Зеленского

49 народных депутатов оспаривают в Конституционном суде указы президента Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. И об увольнении Тупицкого и Александра Касминина с судейских должностей.
Конституционное представление - от 8 апреля. Оно касается указов президента от 29 декабря, 26 февраля и 27 марта.
В представлении говорится, что указы не отвечают Конституции.
Также сказано, что президент действовал "своевольно и по собственному усмотрению", "неконституционным способом с превышением своих полномочий".
Просят признать конституционное производство неотложным.
Подписали депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Среди них - Юлия Тимошенко, Иван Крулько, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз, Виктория Сюмар, Мустафа Джемилев.
Уполномоченным представителем в представлении выступает нардеп Сергей Власенко.
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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.
В декабре президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.
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