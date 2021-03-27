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суббота, 27 марта 2021 14:29

Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент

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Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
Владимир Зеленский отменил указы експрезидента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Фото: КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указы експрезидента Виктора Януковича о назначении судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина по результатам аудита указов Януковича, проведенного во исполнение решения СНБО.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение о аудита всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о 2 указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменено. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - цитирует президента его пресс служба.

"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", - добавил Зеленский.

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Он отметил, что подписал указ о введении в действие решение СНБО от 19 марта, согласно которому в 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование Украинской недрами.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников.

29 декабря 2020 года президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого. Председатель Конституционного суда Украины в Верховном суде обжаловал указ Зеленского о своем отстранении от должности. 26 февраля 2021-го президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.

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27
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