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пятница, 09 июля 2021 16:25

Зеленский назначил пресс-секретаря

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Зеленский назначил пресс-секретаря
Сергей Никифоров был ведущим телеканала олигарха Рината Ахметова "Україна 24". Фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем 35-летнего Сергея Никифорова. Указ подписал в пятницу.

Предыдущим указом президент уволил пресс-секретаря Юлию Мендель.

В Офисе президента сообщили, что Никифорова назначили по результатам отбора и собеседования.

"Учитывая его опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины", - сообщают.

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Сергей Никифоров до канала Ахметова работал на канале Euronews, в частности в Лионе. Был корреспондентом телеканала "Перший національний", криворожского телеканала "Рудана".

Окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Вчера СМИ сообщили, что Юлия Мендель после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Юлия Мендель работала пресс-секретарем президента с июня 2019 года.

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