Мендель понизили до советников Ермака - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 225
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 873
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1134
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 999
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 594
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2664
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1458
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
7
5
6
11
6
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 531
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2484
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 261
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1143
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 63
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 18:18

Мендель понизили до советников Ермака - СМИ

  Комментировать
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Юлия Мендель запомнилась рядом скандалов за время своей работы. Фото: Getty Images

Юлия Мендель, которая работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на источники в ОП.

Юлия Мендель будет заниматься связями с иностранными изданиями.

Бывшая пресс-секретарь президента написала книгу, которая должна выйти в свет в июле.

Два года назад Юлия Мендель оскандалилась тем, что препятствовала работе журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко.

После этого журналист Даниил Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес на Банковую поводок, ошейник и намордник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мендель заявила о "украинском русском языке"

Также Юлия Мендель оттягивала корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

Сегодня СМИ сообщили, что Сергей Никифоров, работавший на телеканале олигарха Рината Ахметова, начал выполнять обязанности пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с главой государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мендель понизили до советников Ермака - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9208
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6570
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4680
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 3492
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 3366
Политика
Депутаты из "Евросолидарности" и ветераны заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского
Депутаты из "Евросолидарности" и ветераны заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского Просмотров: 99
Зеленский обещал на Банковой музей - вместо этого появился игровой автомат
Зеленский обещал на Банковой музей - вместо этого появился игровой автомат Просмотров: 153
"Зеленский проверяет США": почему Арахамия заговорил об опыте Китая
"Зеленский проверяет США": почему Арахамия заговорил об опыте Китая Просмотров: 171
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон Просмотров: 324
Угрозы на французском и неэтичное поведение: НАПК требует уволить судью КСУ
Угрозы на французском и неэтичное поведение: НАПК требует уволить судью КСУ Просмотров: 207
Больше всего комментируют
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
3
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
2
Краще не ризикувати
2
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
1
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Голосов: 7635
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть