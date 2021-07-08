Мендель понизили до советников Ермака - СМИ

Юлия Мендель запомнилась рядом скандалов за время своей работы. Фото: Getty Images

Юлия Мендель, которая работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на источники в ОП.

Юлия Мендель будет заниматься связями с иностранными изданиями.

Бывшая пресс-секретарь президента написала книгу, которая должна выйти в свет в июле.

Два года назад Юлия Мендель оскандалилась тем, что препятствовала работе журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко.

После этого журналист Даниил Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес на Банковую поводок, ошейник и намордник.

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Также Юлия Мендель оттягивала корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

Сегодня СМИ сообщили, что Сергей Никифоров, работавший на телеканале олигарха Рината Ахметова, начал выполнять обязанности пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с главой государства.