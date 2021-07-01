Мендель подалась в писатели. О чем ее книга

Книга Мендель должна выйти в свет в июле. Фото: "Лига"

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретарем президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала она "Суспільному".

Мендель сообщила, что книга должна выйти в свет в июле.

Название, тираж и издательство она не уточнила. Но за публикацию она не платила.

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Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 по 30 апреля 2021 года. Ранее она работала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" и "Інтер". Сотрудничала с The New York Times и Politico.

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" Сергей Никифоров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили сразу несколько изданий. Зеленский определился, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.