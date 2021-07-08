Зеленский поехал за границу с новым пресс-секретарем

Сергей Никифоров был ведущим телеканала олигарха Рината Ахметова "Україна 24". Фото: Instagram

Сергей Никифоров начал выполнять обязанности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского и уже побывал в первой зарубежной поездке с главой государства в Литве. Об этом со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка сообщает НВ

"Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового соглашения, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом", - рассказал Подоляк.

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Конкурс на пресс-секретаря длился два месяца. С самого начала было около 70 претендентов.

На первом этапе будущий спикер президента должен был записать видеообращение. На втором - осталось около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у руководителя ОП Андрея Ермака и Подоляка. Затем несколько финалистов должны были выполнить задание, как отвечать на критические вопросы журналистов.

После чего, финальное собеседование с двумя кандидатами состоялась у Зеленского.

Сергею Никифорову 35 лет. До канала Ахметова работал на канале Euronews, в частности в Лионе. Был корреспондентом телеканала "Перший національний", криворожского телеканала "Рудана".

Окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

В апреле СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне позапрошлого года.