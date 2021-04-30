В Офисе президента подтвердили увольнение Мендель

Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне прошлого года. Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента.

Подоляк рассказал, что Мендель продолжает исполнять обязанности спикера - "временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП", пишет "Бабель"

После чего она сосредоточится на "работе по взаимодействию с иностранными СМИ" и "будет эффективной" в качестве советника по международным коммуникациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей требуют существенного усиления. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - сказал Подоляк.

В пятницу СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента.