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пятница, 30 апреля 2021 15:44

В Офисе президента подтвердили увольнение Мендель

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В Офисе президента подтвердили увольнение Мендель
Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне прошлого года. Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента.

Подоляк рассказал, что Мендель продолжает исполнять обязанности спикера - "временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП", пишет "Бабель"

После чего она сосредоточится на "работе по взаимодействию с иностранными СМИ" и "будет эффективной" в качестве советника по международным коммуникациям.

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"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей требуют существенного усиления. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - сказал Подоляк.

В пятницу СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента.

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