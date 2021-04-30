Юлия Мендель после своего назначения обещала: "Мы будем делать брифинги как можно чаще". Фото: Facebook-страница.

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Об этом в пятницу сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Информацию подтвердили два собеседника в ОП. Кто займет его место - пока неизвестно

Мендель сама написала заявление об увольнении, пишет издание.

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В сентябре 2019-го "Радіо Свобода" опубликовало видео, на котором пресс-секретарь президента препятствует работе журналиста Сергея Андрушко. Он пытался задать вопрос Зеленскому и тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Пресс-секретарь физически препятствовала — отталкивала журналиста и хватала за микрофон. Охранники оттягивали журналиста в сторону.

Тогда журналистское сообщество призвало уволить Мендель за ее непрофессиональное поведение. Журналист Данило Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес с коллегами на Банковую поводок, ошейник и намордник.

В том же месяце на форуме YES Мендель оттянула корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

"Еще раз так будет и мы разойдемся, но сейчас я ее защищаю. Ну, мы же все люди, мы ошибаемся. И я живой человек, с ошибками и с чем-либо. И она такая же. Поэтому девушку в этом случае буду защищать", — сказал Зеленский о случае с Андрушко на пресс-марафоне.

Юлия Мендель после своего назначения обещала: "Мы будем делать брифинги как можно чаще. Будем доносить позицию президента, отвечать на вопросы".

Выступала на русском языке на государственном телеканале "Дом". В эфире заявила об "украинском русском". Пользователи Facebook такие слова пресс-секретаря президента назвали распространением "русского мира", которым "аплодируют в Москве".

Президент Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию для журналистов в мае прошлого года. О чем говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ