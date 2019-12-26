В правописание вернули часть правил, действовавших до 1933 года

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начал действовать с 16 июля. Посетители ресторанов, кафе, магазинов, больниц, государственных учреждений получили право требовать обслуживания на украинском.

Государственным языком должны прописываться программы для компьютеров и дублировать названия спектаклей в театрах, если они указаны на иностранном языке, по закону. Он не распространяется на церковные службы и личное общение.

Соблюдением закона будет заниматься уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, 39 лет. Начнет исполнять обязанности с лета 2020-го.

Штрафы за нарушение закона введут с января 2021-го. Их будут взимать за повторное нарушение, минимум - 5,1 тыс. грн. За первое - учреждения будут предупреждать. Жалобы можно будет писать на сайте языкового омбудсмена.

Новую редакцию украинского правописания утвердил Кабинет министров 22 мая. Вернули часть языковых норм, действовавших в Украине до 1933 года.

Позволили два варианта написания слов: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод". По-разному можно употреблять слова иноязычного происхождения - "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна". Также "анафема" и "анатема", "ефір" и "етер", "міф" и "міт", "Афіни" и "Атени". По-новому начали писать "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє"

Убрали дефисы из слов с первым иноязычным компонентом - "попмузика", "вебсторінка", "пресконференція" и "експрезидент".

- Изменения нужны, потому что в советские времена вся политика украинского правописания была направлена на максимальное сближение с русским языком, - рассказывает филолог 39-летняя Алина Акуленко.

Нормы обновленного правописания есть на сайте Министерства образования и науки.