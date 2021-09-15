Оккупанты убили пятерых военных за три дня

Почти 40 раз обстреляли российские наемники защитников Украины на Донбассе с 10 по 13 сентября. Били из автоматов, пулеметов, гранатометов и минометов. Железнодорожную станцию ​​Скотоватая в Ясиноватском районе Донецкой области и поселок Крымское Новоайдарского района Луганской накрыли огнем артиллерии.

Утром 11 сентября от осколков мины погиб 36-летний Алексей Куленко из 57-й мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко. Боевики обстреляли позиции его подразделения на окраине села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Ранения получили еще три воина.

Куленко родом из села Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области. В армию ушел в апреле 2021 года. Служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне.

Дома у него остались отец и трое детей.

После обеда 11 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны российских наемников погиб 31-летний Денис Герман, разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона.

Денис родом из Запорожья. Окончил школу №91, Запорожский классический лицей по специальности "Правоведение", получил квалификацию магистра права. 29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

12 сентября у села Верхнеторецкое Донецкой области боевики ударили противотанковой ракетой по грузовику МАЗ 503-го батальона морской пехоты. Погиб водитель 27-летний Артур Голубь, еще девять бойцов травмированы.

Артур Голубь родом из райцентра Малин Житомирской области. В 2020 окончил обучение в Национальном университете биоресурсов и природопользования. Полтора года тому назад ушел на службу. Был водителем грузовика. Дома осталась мать.

В воскресенье 12 сентября наемники ударили из артиллерии по западной окраине села Крымское Новоайдарского района Луганской области. Погиб 34-летний Валентин Чепурной. Накануне он уволился из 57-й мотопехотной бригады - окончился контракт.

Валентин Чепурной жил в поселке Высокополье Бериславского района Херсонской области. С 2018 года служил в Вооруженных силах Украины. 11 сентября у него был последний день службы. На следующий день заехал попрощаться с побратимами и забрать вещи, как позиции покрыло артиллерийским огнем. Чепурной с тремя товарищами бросились в укрытие. Бежал крайним, мина калибра 120 мм разорвалась в нескольких метрах.

13 сентября в Новоайдарском районе Луганской области погиб 24-летний Демьян Данилов из села Рудники Стрыйского района Львовской области. В него попал российский снайпер.

Так называемое перемирие на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. За это время российские наемники нарушили его 2,5 тыс. раз. Убили более 60 украинских военных. 28 августа впервые с 2017 года оккупанты обстреляли Авдеевку, попали в дома местных. В городе остановили движение железнодорожного транспорта.