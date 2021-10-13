Вспышка полиомиелита произошла впервые за шесть лет

Вспышка полиомиелита произошла в селе Великая Омеляна Ривненского района Ривненской области. В сентябре симптомы болезни обнаружили у 1,5-летней девочки из многодетной семьи.

В областное детское медучреждение с параличом ног ее госпитализировали после обращения родителей к семейному врачу.

- Медики вовремя сообщили о случае острого вялого паралича. Симптомы провоцируют штаммы полиовирусов, - говорит главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов. - У ребенка взяли анализы и направили в столицу. На днях пришло подтверждение, что паралич вызван полиовирусом второго типа. Сложность в том, что это не лечится. А окончательный диагноз будет только через 60 дней.

Девочка не был вакцинирована от полиомиелита. Родители отказались от прививки по религиозным убеждениям. Воспитывают 10 детей. Кроме самой младшей, полиовирус обнаружили еще у шести. Они являются носителями, но не заболели, говорят медики.

- Вирус поразил только детей из одной семьи в селе, - рассказывает председатель Великоомелянской объединенной территориальной громады Алла Карпюк, 42 года. - Это хорошая и порядочная семья. Дети ухоженные и воспитанные. У нас никогда не было к ним претензий. Младшую девочку уже выписали. Ее братья и сестры, которые являются носителями вируса, тоже дома.

В село приехали вирусологи и иммунологи. Выясняют происхождение болезни и вакцинируют всех детей в громаде.

- Прививки начали делать с понедельника, - добавляет Алла Карпюк. - Проводим беседы с родителями. Просим обязательно приводить детей на вакцинацию. Особенно тех, кому нет 5 лет. Они - самые уязвимые. Желающих вакцинироваться уже немало.

Вакцинация от полиомиелита в Ривненской области пройдет в несколько этапов. Колют вакцины бельгийского и французского производства.

- На нулевом этапе вакцинируют только детей из села, где произошла вспышка. На втором - будем вакцинировать жителей района. На третьем - области. Все должны успеть сделать за три месяца, - говорит директор департамента гражданской защиты и охраны здоровья населения Ривненской обладминистрации Олег Вивсянник, 44 года.

- Вспышку можно квалифицировать как чрезвычайную ситуацию биологического характера, - рассказывает главный санитарный врач Украины 36-летний Игорь Кузин. - Вирус аналогичный тому, который циркулирует в Таджикистане и Афганистане. Есть гипотеза, что завезли оттуда. Также знаем, что эти дети перед инфицированием отдыхали на Закарпатье. Могли болезнь подцепить и там. Место, где они были - исследует эпидемиологическая бригада.

Последний раз вспышка полиомиелита произошла в Украине в 2015 году. Заболели дети в Закарпатье. Мероприятия по ликвидации вируса продолжались два года.

Причиной вспышки является недостаточное количество сделанных прививок от болезни в стране, заявляли тогда во Всемирной организации здравоохранения. В некоторых областях есть не более 50% вакцинированных детей.

- Полиомиелит - тяжелая болезнь, которая не лечится. Побороть можно только массовой вакцинацией, - говорит иммунолог Юлия Душейко, 50 лет. - После шести доз появляется пожизненный иммунитет. Прививки предлагают делать в основном в детстве - в 2, 4 и 6 месяцев. Ревакцинацию - в 18 месяцев, 6 и 14 лет. К сожалению, родители часто отказываются от прививок. Потом это выходит боком, ведь болеют преимущественно дошкольники. Полиомиелит распространяется чаще всего через слюну. Например, через зараженную ею пищу или воду. Бьет по нервной системе. Первыми симптомами являются лихорадка, головная боль, слабость, усталость, рвота, боль в конечностях. Затем может добавиться паралич.

По данным международной организации по защите прав и интересов детей ЮНИСЕФ, каждый 200-й инфицированный остается парализованным на всю жизнь. Известно немало случаев, когда больные умирали от удушья из-за паралича легочных мышц.