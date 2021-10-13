Возвращают обязательный техосмотр автомобилей

С сентября 2022 года автомобили на украинских номерах должны проходить обязательный техосмотр. Легковые машины будут проверять через четыре года после регистрации, затем - каждые два года. Такси и грузовики массой более 3,5 т - ежегодно.

Каждые 12 месяцев техосмотр будут проходить и автомобили, которые перевозят более девяти пассажиров. Если машина старше девяти лет, проверка будет каждые шесть месяцев.

За отказ от техосмотра водитель получит штраф в 1,7 тыс. грн. При повторном нарушении могут лишить водительских прав.

- Если машина не будет соответствовать требованиям проверки, ею запретят пользоваться, - говорит глава Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук, 41 год. - Техосмотр обяжет водителей держать автомобили в надлежащем состоянии.

Контроль неудобен тем, что на него нужно тратить время и деньги, добавляет эксперт.

- Может создать хлопоты владельцам машин с поломками. Получат перечень несоответствий, которые придется устранить и пройти контроль повторно. Стоимость техосмотра колеблется в пределах 800-1300 гривен.

Чтобы не дать водителям возможности покупать документы об успешном прохождении контроля, техосмотр должны фиксировать на видеокамеру.

- Нужно автоматизировать передачу показателей с приборов в лаборатории и в общегосударственную базу данных, - добавляет Дмитрий Гончарук. - Должна быть персональная ответственность эксперта, который проводит техосмотр. Например, в Польше специалиста, который нарушил требования, на пять лет лишают права занимать должность.