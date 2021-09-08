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четверг, 09 сентября 2021 00:41

"После ранения Вячеслав еще дал команду "К бою!" и немного прополз по окопу"
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В августе оккупанты убили девять украинских воинов

В августе Украина понесла наибольшие потери со времени объявления перемирия на Донбассе, о котором договорились с 27 июля 2020 года. Российские наемники атаковали украинских защитников 182 раза, убили девятерых воинов и ранили 27.

Пять защитников Украины убили российские снайперы, еще четверо погибли от осколков противотанковых управляемых ракет. Четверо - из разведывательных батальонов, по двое бойцов потеряли 24-и 28-я механизированные бригады, одного - 58-я мотопехотная.

7 августа

Ярослав Семеняка, 32 года, родом из села Калиновка Конотопского района Сумской области.

Ярослав погиб от осколков управляемой ракеты. Российские наемники выстрелили из противотанкового комплекса по автокрану, который чинил электросеть в поселке Пески под Донецком. Ракета попала в кабину, где был Семеняка.

Поступил на службу в 58-ю мотопехотную бригаду им. Гетмана Ивана Выговского в июне 2020 года. Попал в подразделение обеспечения. Ему поручили работать на автовышке, потому что имел профессию крановщика.

- Ярослав - это наша палочка-выручалочка. И сейчас не могу поверить, что его убили. Он ехал помогать людям, - говорит знакомая Людмила Донцова.

Остались родители и жена.

10 августа

Ярослав ''Кардан'' Кайданович, 30 лет, родом из села Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Ехал микроавтобусом вблизи города Марьинка, когда в него попала противотанковая управляемая ракета. Умер во время эвакуации.

"Кардан '' на войне с 2014 года. Участвовал в боях за Иловайск в составе 30-й механизированной бригады. Выходил из окружения. С 2017 года служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне.

Ярослав Кайданович погиб за две недели до ротации - в конце месяца с батальоном должен был выходить из зоны ООС. В тот день поехал на пост, чтобы заменить людей.

Остались родители, жена, дочь и сын.

16 августа

Артем Мазур, 26 лет, родом из села Веселое Александрийского района Кировоградской области.

Погиб от пули снайпера на взводном опорном пункте под Новомихайловкой Донецкой области.

Был единственным ребенком у матери, имеет еще сводных брата и сестру. Брат тоже служит в зоне операции Объединенных сил. Артем пошел в 28-ю механизированную бригаду им. Рыцарей Зимнего похода в 2017 году.

- Артем учился в местной школе, окончил профессионально-техническое училище. Тогда подписал контракт и ушел служить, - говорит голова села Веселое Александр Кива. - Три месяца тому назад женился. Они были прописаны в нашем селе, но жена живет и работает в Пантаевке.

Остались жена и мать.

19 августа

Василий Островский, 41 год, родом из села Сороки-Львовские под Львовом.

В бою близ села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в ​​пехотинца 24-й механизированной бригады им. Короля Данила выстрелил вражеский снайпер.

Василий на фронте был не первый год. В 2014-ом его мобилизовали в Национальную гвардию. Воевал за Дебальцево, затем служил по контракту. В 2016-ом работал в муниципальной сраже Львова, но два года тому назад вернулся в армию. Подписал контракт с королевскими пехотинцами.

- Это была его третья ротация. Поехал, несмотря на контузию, - говорят товарищи.

Василий во время службы развелся с женой, имеют общего сына Демьяна. На войне встретил новую любовь - побратима Лилию. Пара хотела пожениться после окончания ротации.

Остались невеста и сын.

22 августа

Юрий Михайлов, 21 год, родом из Николаева.

Лейтенант погиб от пулевого ранения во время обстрела позиции 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего похода вблизи города Марьинка Донецкой области.

Юрий Михайлов пошел в армию после школы. Окончил академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. После выпуска прослужил 1,5 месяца.

- Юрий - сирота, его воспитывала бабушка. Для нее он был опорой, стимулом жизни, - говорит начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжный. - Юрий гордился тем, что стал сначала курсантом, потом - офицером.

Дома осталась бабушка.

23 августа

Александр Аксенов, 38 лет, родом из города Борисполь Киевской области.

Российская снайперская пуля попала в Александра 23 августа, в День государственного флага.

На войне Аксенов с 2018 года. Младший сержант служил снайпером в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Постоянно находился на передовой.

Дома осталась мать.

24 августа

Вячеслав Питько, 48 лет, родом из города Каменское на Днепропетровщине.

Боец погиб в День Независимости, 24 августа. Российские оккупанты недалеко от Донецка открыли огонь из автоматов, чтобы прикрыть выстрелы снайпера. Вражеская пуля пробила бронежилет Питько сбоку, повредила внутренние органы и вышла из-под брони. После ранения Вячеслав еще дал команду "К бою!" и немного прополз по окопу.

Вячеслав на фронт ушел добровольцем с первых дней российско-украинской войны. До этого работал на заводе "Днепроазот".

В августе 2015 года Питько спас Александра "Привида" Федорченко. Впоследствии стал крестным отцом его дочери. В 2015-ом получил несколько осколочных ранений.

В 2017 вернулся на роботу на заводе, но с 2020-го снова поступил на службу в 74-ый разведывательный батальон. Говорил, что после победы построит теплицу и будет выращивать овощи.

Дома остались жена и 11-летняя дочь.

27 августа

Андрей Выскребец, 39 лет, родом из Запорожья.

Погиб при обстреле села Славное Марьинского района Донецкой области. Получил смертельное пулевое ранение от выстрела снайпера. Произошло это на той же позиции, где убили Вячеслава Питько.

Андрей окончил местный строительный техникум и работал по специальности. В марте 2015 года мобилизовался в 26-ю артиллерийскую бригаду, с которой воевал год. После демобилизации заключил трехлетний контракт на службу. Воевал в составе 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". В 2019-ом продлил контракт с 74-м разведывательным батальоном.

Остались жена и двое детей.

30 августа

Роман Задорожный, 27 лет, родом из поселка Добротвор Червоноградского района Львовской области.

Боевики обстреляли позиции 24-й механизированной бригады им. Короля Данила вблизи поселка Новозвановка на Луганщине из ручных противотанковых гранатометов.

От обстрела загорелась сухая трава. Роман с побратимами начал тушить огонь, и в тот момент его накрыло взрывом противотанковой ракеты.

На войне был с первых дней. Остались мать, сестры и братья.

Автор: Руслан ГРИШКО
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