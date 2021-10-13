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четверг, 14 октября 2021 06:31

Таксы за незаконный вылов рыбы возросли в десятки раз

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В Украине в десятки раз увеличили размер такс за незаконный вылов рыбы. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

В 186 раз возросла такса за нелегальный вылов окуней - по 3162 грн за каждого. За карася серебристого будут взимать 1581 грн, леща - 1649 грн, красноперку ​​- 1564 грн. Новая компенсация за каждую щуку составляет 3468 грн, сома - 5117 грн, судака - 3587 грн, линя - 1598 грн. За незаконный вылов раков будут брать 3332 грн.

- Таксы - это размер компенсации ущерба, нанесенного рыбному хозяйству. Их насчитывают за каждый хвост сверх нормы или выловлен незаконным способом, - говорит 47-летний Андрей Нелипа, руководитель объединения "Общество рыбаков Украины". - Дополнительно с нарушителей взыщут штраф. Его вскоре тоже планируют увеличить. Это будет действенный способ борьбы против браконьерства. Приличные суммы будут бить по кошелькам даже тех нарушителей, которые хорошо зарабатывают на сбыте рыбы. Это уменьшит их аппетиты, увеличит средства на развитие отрасли и мотивирует рыбоохранные инспекции или экологические службы работать. Простые рыбаки, которые ловят для себя, вряд ли пострадают. Ведь мало у кого получится вытянуть сверх нормы за один раз. Это где-то до 3 килограммов.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
14
октября

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