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вторник, 04 января 2022 00:55

Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год

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2022 рік – час шансу для українців. Якщо ­зуміємо його використати, станемо успішні й непереможні. З'являться нові політики, які згуртують націю і вкажуть Україні правильний курс. Коли ж не підтримаємо їх, на три роки втратимо можливість розвиватися.

2022 року буде сильний Сатурн — планета-покровитель України. Ми вистоїмо за будь-яких обставин. Від 5 червня до 24 жовтня Сатурн — ретроградний. На цей час справи пригальмуються. Щоб чогось досягти, доведеться працювати вдвічі більше.

 

Влада

До 29 січня Венера, покровителька влади, — ретроградна. Активізуються опозиційні політичні сили. Стануть помітні слабкі місця в політиці й економіці. Владі треба готуватися до викликів, а не сподіватися, що пронесе. Народу урветься терпець. Вибухатимуть революційні протести, загостряться конфлікти. Недолугі політики не втримаються у владі.

Сильними стануть молоді партії на чолі з 30–40-річними. В політику прорветься нова постать, хоч як би цьому противилися олігархи. Це буде молодий чоловік, який не жив за Радянського Союзу. Новий лідер приверне увагу світової спільноти.

Із 5 липня по 20 серпня і від 30 жовтня до кінця року Україна перебуватиме під тиском зовнішніх обставин. Парламент прийме рішення, що відкинуть країну на кілька кроків назад. Постане питання кадрових змін у Верховній Раді. Це — час скандалів. Почнуться суперечки між представниками фракцій, зміниться розстановка політичних сил.

Восени загрузнемо в гучних корупційних скандалах. Заплямованими будуть представники багатьох партій. Не вдасться тримати добру міну при поганій грі. Таємне стане відомим. Рейтинг деяких політиків серйозно впаде, дехто завершить кар'єру. Гучні журналістські розслідування поставлять на вуха всю країну. Майданом це не закінчиться. Найбільші протести можливі з 21 по 31 березня, 12 травня, із 14 по 30 серпня, 28 жовтня, із 17 по 30 грудня. Народне невдоволення спостерігатимемо в регіонах. Іти з протестом на Київ люди не наважаться, бо кожен дбатиме про власні інтереси.

Володимир Зеленський

2022-й — рік найбільших помилок для президента. Підозрюватиме у зраді всіх, регулярно змінюватиме оточення. На початку року оновить коло радників, перестане довіряти колишнім друзям. Піклується про власне життя більше, ніж про державні інтереси. Відмовиться від попередніх стратегій та обіцянок. Рватиметься на другий термін, але його не переоберуть.

Економіка й фінанси

Юпітер, покровитель фінансів, перебуває у сильній позиції — знаку Риб. 12 травня перейде до Овна. Грошей буде вдосталь. Не зуміє заробити тільки ледачий. Але ціни на товари зростуть. Шокуватиме вартість продуктів.

Протягом року Юпітер тричі проходитиме нуль знаку Овна — 12 травня, 28 жовтня і 21 грудня. В ці дні є можливість радикально піднятися вгору або впасти. Остерігайтеся помилок. З 29 липня по 24 листопада Юпітер буде ретроградний. Не варто запускати фінансові проєкти.

11–12 травня можна або здобути все, або втратити. В першій половині місяця депутати приймуть закони, що негативно вплинуть на економіку. Боятимемося за завтрашній день. Багато хто перейматиметься заощадженнями. Заздрість і жадібність штовхатиме бізнесменів до агресивного ведення справ. З'являться рейдери й тітушки, розгорнуться регіональні усобиці між підприємцями та владою. Люди чинитимуть самосуд.

Оживе ринок нерухомості. Українці почнуть купувати квартири. На ринку землі відбудуться серйо­зні зміни. Люди продаватимуть паї, виїжджатимуть на заробітки. Багато змінять громадянство. Влада може запровадити подвійне громадянство.

Влітку сколихне валютний ринок. З липня по листопад, у період ретроградного Юпітера, просяде гривня. Міжнародні дотації допоможуть врегулювати курс.

Від придбання та продажу нерухомості, виїзду на заробітки та еміграції варто відмовитися із 14 січня до 5 лютого, від 11 травня до 3 червня, з 10 вересня до 2 жовтня, від 29 грудня до 18 січня 2023 року. Тоді Меркурій стає ретроградний. Губитимуться документи, будуть перебої із зв'язком та інтернетом, запізнюватимуться перекази.

Протягом року люди активно змінюватимуть професії, шукатимуть альтернативні джерела заробітку. Спостерігатимемо відтік кадрів. Продовжимо втрачати лікарів і вчителів, які виїжджатимуть до Польщі та Німеччини. Люди панічно боятимуться безгрошів'я, вирушать на заробітки сім'ями.

Влітку підприємці матимуть проблеми. ­Важко буде налагодити поставки за кордон. Через корупцію знизиться рівень довіри у світі до наших бізнесменів.

Дасть про себе знати енергетична криза. Через проблеми із запасами газу вкотре зростуть ціни на комунальні послуги, із затримками розпочнеться опалювальний сезон.

Війна на Донбасі

Марс, покровитель війни, рухається швидко. Весь час перебуває у важливих зонах. У лютому на кордонах України загостриться конфлікт. Це стане точкою відліку — до його поглиблення або до згортання війни.

Агресія сусіда не переросте в повномасштабне протистояння. 2022 рік — найважчий для Росії. Там почне змінюватися влада. Росіянам стане не до нас. Заговорять про розкол країни. 2022-й — критичний для Путіна. Люди намагатимуться його усунути, протести стануть регулярні, невдоволені збиратимуться на мітинги. Громадяни йтимуть на площі, щоб відстояти права. Внутрішні конфлікти в Росії будуть на руку українцям. Путіну доведеться докласти зусиль, щоб залишитися при владі. Від України не відступить, але почне дивитися в бік Прибалтики. Як тільки відчуває кризу, традиційно відвертає увагу людей тер­актами, посилює страх. Те саме станеться ­2022-го. Хоч як би старався, росіяни розхитають усталений порядок у країні. Росії буде важко зберегти територіальну цілісність.

Конфлікт на Донбасі маємо шанс завершити 2023 року.

Коронавірус

Найближчі два роки пандемія не зникне, але шкодитиме Україні менше. Темпи вакцинації пришвидшать. Наступне загострення епідемситуації буде із жовтня до грудня.

Наука, культура і спорт

Маємо вдосконалити вищу освіту. Вже є факультети, на які роками ніхто не вступає. Студентів треба заохочувати. Орієнтуватися на нові галузі, яким не вистачає робочих рук. Розумний підхід до підготовки кадрів запустить розвиток економіки.

Українським спортсменам все важче показувати високі результати. Причина — в несприятливому жеребкуванні й травмах, які отримають напередодні виступу. Співаки теж не зможуть привезти перемогу з пісенних конкурсів. Кіномистецтво потерпатиме від нестачі коштів. Творчі люди підуть у підпілля, там створюва­тимуть шедеври. На кухні з'являтимуться геніальні пісні та романи, які обговорюватимемо за кілька років. 2022-й — час культурного відродження. Нагадає про себе бардівський рух.

Роботодавці не звертатимуть уваги на дипломи. Цінними стануть знання. Відчуємо брак кадрів і кризу в освіті. Розумна молодь тікатиме за кордон. Наших фахівців переманюватимуть зарплатами.

2022 року народяться нові концепції освіти. Стане нормою змішане навчання. Набудуть популярності будівельні спеціальності. В дефіциті будуть вчителі. З'явиться потреба у психологах і священниках. Люди втомляться виживати, думатимуть про вічне. Збільшиться кількість вірян.

 

Міжнародні відносини

Європа та Америка все рідше звертатимуть увагу на нас, бо активізуються воєнні дії в інших куточках світу. Наш голос на міжнародній арені звучатиме непереконливо. Будемо залежні від рішень США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Гасло розвитку європейської політики 2022 ро­ку — своя сорочка ближче до тіла. Помітимо зневагу держав Європи до інтересів України. Кожен світовий лідер дбатиме про своє. Прийматимуть рішення, що були актуальні п'ять років тому, але не зараз. Не варто ­розраховувати на підтримку старих друзів. Навіть прибалтійські партнери на де­який час відвернуться. Естонці та латвійці не наважаться на спів­працю з нашими бізнесменами.

Підприємцям слід переорієнтуватися з країн-­сусідів на африканські та азійські.

Найбільший вплив матимуть США. Їм весь світ винен гроші. Лідерські позиції не скоро перейдуть до Китаю.

Україна має думати, як заявити світу про себе. Будемо сильні в пошуку альтернативних ­видів енергії. Зірки сприятимуть розвитку ­авіагалузі. Але багато наших програмістів і науковців виїдуть на захід. Втримати їх складно.

Затемнення

2022 рік не перевантажений затемненнями. Маємо по двоє Сонячних і Місячних.

Перший сезон затемнень триває із 30 квітня по 16 травня, другий — із 25 жовтня по 8 листопада. В цей час не варто змінювати зовнішність, слід остерігатися аварій. Не можна сідати за кермо втомленим, розпочинати ремонт водогону й заміну сантехніки. Не дратуйте тварин, їхня агресивність зросте.

30 квітня — часткове Сонячне затемнення. Українці його не побачать, бо відбудеться вночі. Сильніше вплине на території, де його спостерігатимуть — Чилі, Аргентину та африканські країни. Його дію найбільше відчують Тельці. У травні їм не варто приймати важливих рішень і робити щось спересердя.

На світанку 16 травня відбудеться повне Місячне затемнення. Його вплив відчують Стрільці та Скорпіони. Зросте рівень агресії.

25 жовтня матимемо часткове Сонячне затемнення, 8 листопада — повне Місячне. Його бачитимуть в Україні, Узбекистані, Казахстані, частині Росії. Проявлятимемо милосердя, поступатимемося власними бажаннями перед інтересами інших.

Коли варто брати шлюб

Плануйте весілля із 6 до 29 квітня, від 29 травня до 18 червня, з 19 липня до 11 серпня, із 30 вересня по 22 жовтня.

Для одруження не підходить січень, а також час із 1 по 28 травня, із 18 до 23 червня, від 5 до 29 вересня, від 23 жовтня по 16 листопада.

Народжуваність

2022-го побачать світ багато дітей. Народжува­тимуться представники шляхетного покоління з козацьким духом — здібні, віддані, соціально ­активні, цілеспрямовані. За 20 років будуть готові стати на захист держави. Це патріотична молодь, яка любитиме Україну.

Погода і врожай

Вродить гірше, ніж 2021-го, але аграрії залишаться задоволені. Головне — вчасно посіяти ­й ­зібрати. У вересні негода знищить частину врожаю. Погода дивуватиме. Почастішають повені, ранні заморозки, гради і шквали. Зима буде сніжна, весна — рання.

Незважаючи на проблеми, Україна не падає, а піднімається з колін, вистоїть під сильними викликами, стане прикладом незламності для світу.

Автор: Елена МАКСИМОВА, астролог
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