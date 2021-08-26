Вячеслава Питько убили в День Независимости

24 августа российский снайпер убил 48-летнего Вячеслава Питько, старшего сержанта 74-го разведывательного батальона. Он - седьмой погибший защитник Украины за август и пятый - от пули снайпера.

Питько родом из города Каменское на Днепропетровщине. На войне с 2014 года. С июля 2019-го служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

- Слава мечтал вернуться, сделать тепличку и выращивать огурцы с помидорами, - говорят побратимы.

У погибшего остались жена, 10-летняя дочь и брат.

23 августа в день Флага Украины в бою погиб младший сержант 131-го отдельного разведывательного батальона 38-летний Александр Аксенов из города Борисполь Киевской области.

В ВСУ пошел служить в 2018-м. На Донбассе был прикомандирован к 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

Не женат. Осталась мать.

22 августа российские наемники убили лейтенанта из 28-й бригады 21-летнего Юрия Михайлова. Пуля снайпера попала, когда стоял на взводному опорном пункте.

Юрий Михайлов родом из Николаева. В армию пошел после школы. Выпускник Одесской военной академии.

- Юрий - сирота, его воспитывала бабушка. Для нее был опорой, стимулом жизни, - говорит начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжный.

19 августа в бою возле села Новоалександровка Старобельского района Луганской области погиб 41-летний Василий Островский.

В сержанта 24-й механизированной бригады им. Короля Данила попал российский снайпер, когда позиции бригады обстреливали из гранатометов.

Василий Островский родом из села Сороки-Львовские Львовской области. В 2014-ом был мобилизован в армию. После демобилизации работал в муниципальной страже Львова, но два года тому назад вернулся в ВСУ. Подписал контракт с королевскими пехотинцами.

Василий был разведен, имел сына Демьяна.