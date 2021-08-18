Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям

Украина отмечает 30 лет восстановления независимости. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости. Его поддержали 346 депутатов. УССР перестала существовать. На геополитической карте мира появилось независимое государство - Украина.

При всех наших проблемах страна развивается, считает 62-летний Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". С ним говорим о достижениях государства за три десятилетия.

- Главное достижение независимой Украины, а особенно последних семи лет, - нам удалось сохранить государственность и суверенитет. Хотя и ценой потери части территорий. Однако события 2014-го могли развиваться по худшему сценарию, государство было крайне ослаблено. Но общество показало, что может выстоять.

Второе достижение - украинцы доказали, что умеют влиять на общественное развитие. Когда видят, что государство хотят повернуть не туда. Реализуют свою позицию - это показали две революции: оранжевая 2004 года и Революция достоинства 2013-2014-х. Способность кардинально влиять на процессы в государстве - это достижение общества. Нашим соседям на востоке и другим постсоветским странам это не удалось.

Третье достижение - сохранили демократический путь развития.

Украина потеряла часть территорий. Это один из главных провалов трех десятилетий. За последние два года к власти пришло много новых людей, но кардинальных изменений не произошло. Потому что мы имели и до сих пор имеем слабые государственные институты.

Второй провал - неспособность элит сформировать эффективную социально-экономическую политику. В начале 2000-х был период быстрого развития, но его обеспечила не так успешная политика, как благоприятные внешние условия. Сейчас мы - одна из беднейших европейских стран. Власти не удалось повышать уровень жизни.

Политические элиты не заметили раковую опухоль - коррупцию. Она начала охватывать государство масштабно в конце 1990-х. Сейчас имеет почти тотальный характер. Мы сначала не заметили проблему, потом - не боролись с ней, пока властные элиты и сами стали коррумпированными.

Должны построить сильные, достаточно самостоятельные политические институты. В этих реформах не надо смотреть на чужой опыт, а исходить из своих потребностей и задач. Воплощать реформаторскую экономическую политику.

Главная задача - делать государство успешным. Чтобы украинцы почувствовали рост уровня жизни, чтобы гордились страной и оставались жить здесь. Все остальное - второстепенно.

Надо думать о будущем. Готовиться к изменениям. Нас ожидает большой скачок в технологиях и экономических вопросах. Должны не отставать, как это было 30 лет. Быть активными, рациональными, демонстрировать дальновидность.

Определяющими для украинской государственности были оранжевая и Революция достоинства. В 2014-ом мы потеряли территории - Крым и часть Донбасса. Но это скорее цена за роскошь вырвать Украину из рук Путина. Заплатили, но забрали, говорит философ 61-летний Алексей Паныч:

- В Украине есть пассионарное меньшинство (люди, стремящиеся к обновлению и развитию, независимо от внешних обстоятельств. - ГПУ), которое дважды выставляло провластной элите рамки, за которые нельзя переходить. Власть должна понимать, что с обществом надо считаться. А оно, если перестанет ругаться, сможет контролировать власть. В критические моменты нам удается собраться и объединиться. Но это пока не стало системным явлением.

Реалистичное задание для страны на ближайшие годы - чтобы следующие выборы были мудрее предыдущих. И так каждый раз. Чтобы мы учились на ошибках и не делали их дважды.