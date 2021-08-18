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четверг, 19 августа 2021 07:31

Артема Мазура убил снайпер
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На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Артем Мазур, 26 лет. Получил смертельное ранение на позициях возле Старомихайловки в Донецкой области, которые держит 28-я механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего похода.

Погибший был родом из села Веселое Александровского района Кировоградской области. Мазура призвали в армию в феврале 2017 года.

Боец был единственным ребенком у матери, имеет сводных брата и сестру. Брат тоже служит в зоне операции Объединенных сил.

- Артем учился в местной школе, окончил профессионально-техническое училище. Тогда подписал контракт и ушел служить в армию, - рассказывает староста Веселого Александр Кива. - Три месяца тому назад женился.

Солдата похоронят в родном селе, расходы взяла на себя громада.

Артем Мазур - третья боевая потеря Вооруженных сил на Донбассе с начала августа. 7 августа от обстрела из противотанкового ракетного комплекса под Донецком погиб младший сержант Ярослав Семеняка.

10 августа в госпитале от ранения, полученного в Донецкой области умер солдат 54-го отдельного разведывательного батальона Алексей Кайданович.

Автор: Руслан ГРИШКО
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