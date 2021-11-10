В ководных больницах не хватает медсестер

Із 8 листопада в Україні почали без збереження зарплати відсторонювати від роботи освітян, чиновників і працівників держструктур, які не мають ковід-сертифікатів, свіжих негативних тестів або довідок про нещодавно перенесений коронавірус.

На 9 листопада в регіонах не допустили до роботи понад 5 тис. вчителів і вихователів дитячих садків, за даними 24 каналу. Найбільше на Волині — 995.

— Не можуть бути відсторонені працівники, які мають протипоказання до вакцинації й надали відповідний медичний висновок, — говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 41 рік.

У помаранчевій і жовтій зонах в Україні лишаються Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Кіровоградська й Тернопільська області. Інші регіони перейшли в червону зону карантину.

Найбільше хворих зараз у лікарнях Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської та Донецької областей. Уряд виділив регіонам додатково 107 млн грн на кисневі станції.

— Ситуація нерівномірна, — додає Ляшко. — У 48 медзак­ладах ліжка з киснем зайняті на 100 відсотків, у 233 — на понад 75 відсотків. У решті 55 відсотків лікарень немає великого навантаження.

В Одесі не залишилося місць для тяжкохворих пацієнтів.

— Одеситів поки що приймають лікарні в Овідіополі, Біляївці й Чорноморську, — говорить волонтерка 44‑річна Катерина Ножевнікова. — "Швидка" їде 4–5 годин. Медики ходять із температурою і потрапляють у реанімації. Просто ­ляжуть скоро. В ковідних відділеннях персоналу не вистачає. Одна-дві медсестри на 50–60 пацієнтів. Це нереально витримати.

У Чернівецькій обласній лікарні ситуація покращилася, але не набагато, каже інфекціоніст 39‑річна Ольга Кобевко:

— У нас зменшилася кількість госпіталізацій, проте багато тяжких хворих у стаціонарах. Реанімації переповнені. ­99–98 відсотків пацієнтів — не вакциновані. Розгорнули станції, що виробляють кисень. Тому нам трохи легше, ніж іншим регіонам.

На 8 листопада повністю щепилися від коронавірусу понад 8 млн українців. Першу дозу отримали більш як 11 млн.

Найнижчий рівень вакцинації — на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше щеплень зробили жителі Києва та столичної області, Полтавщини.

— Вакцина — не єдиний інструмент, що може знизити смертність від коронавірусу, — говорить столичний інфекціо­ніст Євген Дубровський. — Потрібно також вчасно надавати людям первинну допомогу, а в нас із цим катастрофа. Сімейні лікарі перевантажені. Стаціонарам не вистачає фахівців. Ковід лікують гінекологи, травматологи й хірурги. В нас кожна складова медицини провалена. Щоб покращити ситуацію з коронавірусом, потрібно піклуватися про людей із хронічними хворобами, навести порядок в амбулаторіях і вакцинувати групи ризику.

На тижні Україна отримала додатково вакцини від Covid-19 — 2,9 млн доз "Модерни" і 1,4 млн — "Пфайзера". Загалом доставили 31 млн доз препаратів різних виробників, кажуть у МОЗ.

— У деяких містах вакцин може бракувати, бо їх неправильно розподілили по пунктах щеплень, — говорить міністр охорони здоров'я 2014‑го Олег Мусій, 56 років. — Що стосується антивакцинаторів, то неправильно запроваджувати для них обмеження. Будь-які репресії спонукатимуть шукати вихід. Тому українці підроб­ляють сертифікати (за даними Держпродспоживслужби Києва, в Україні майже 10% ковід-довідок можуть бути несправжні. — Gazeta.ua).

70 127 ліжок із киснем облаштували в українських лікарнях на 5 листопада, за даними ­Міністерства охорони здоров'я. 51 598 місць були зайняті.