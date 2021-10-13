Мисько Барбара месяц не дожил до юбилея

В Харькове не стало музыканта и актера Миська Барбары. 10 октября нехорошо себя чувствовал. Врачи "скорой" ничего не диагностировали. На следующее утро сердце музыканта остановилось. 14 ноября он должен был праздновать 50-летие.

- За пять дней до смерти мы с Миськом переписывались в интернете, - рассказывает друг, певец Виктор Морозов, 71 год. - Он прислал послушать новую версию "Панны Инны" из своего будущего альбома. Радовался, что звучание мне понравилось. А потом пригласил во Львов в ноябре. Написал: "Три дня праздников по случаю 50-ки". Когда я ответил, что вряд ли смогу приехать, то ответил: "Придется продолжить "народные гуляния" до твоего приезда".

Мисько Барбара был родом из Львова. В 1989 году с друзьями создал группу "Мертвий півень". Исполнял песни на слова украинских поэтов. Год жил в Соединенных Штатах Америки. В 1998 году переехал в Харьков. Стал лидером местного театра "Арабески". Музыканта считают одним из основателей украинского рока.

- Мисько был легендой. Многие творческие личности ориентировались на него. Это был человек с большим сердцем, отзывчивый, благородный, - говорит музыкант Василий Рябко.

- Песни "Мертвого півня" формировали нас украинцами, - говорит писательница Елена Рыбка. - Выступления Мисько в театре "Арабески" - это всегда были яркие и неожиданные трактовки. Интеллектуальные вспышки, которые заставляли думать.

У Миська Барбары осталась жена, режиссер Светлана Олешко.