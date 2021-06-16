2072 лица расстреляли в трех тюрьмах Львова в течение 22-24 июня 1941 работники НКВД. Фото: Центр исследований освободительного движения

В тюрьмах Львов 22 июня 1941-го начались расстрелы заключенных, причастных к ОУН.

В апреле 1941 года в УССР действовало 62 тюрьмы, из них 26 тюрем в Западной Украине. Тюрьмы были переполнены заключенными - в них удерживали 72 тыс. 768 человек. Там сидели политики, религиозные деятели, представители интеллигенции, бывшие чиновники и военные, "кулаки", активисты национально-освободительного движения, уголовные преступники и арестованы за различные бытовые преступления.

Нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов издал приказ, в котором говорилось о срочном учет всех заключенных в тюрьмах. Должны были провести деление на тех, подлежащих депортации в концлагеря ГУЛАГа и тех, кого необходимо расстрелять.

Во многих городах Западной Украины после сильных нацистских бомбардировок местные руководители НКВД самостоятельно начали уничтожать заключенных. Прокурор Львовской области Леонтий Харитонов санкционировал казнь политических заключенных - священников, членов ОУН, бывших украинских военных.

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"Врагов народа" без суда поливали очередями из автоматов прямо в камерах через дверцу для передачи пищи, забросали гранатами. Трупы хоронили во дворах тюрем.

22 июня во Львовской тюрьме №1 выполнили приговоры в отношении 108 человек, которые были приговорены к высшей мере наказания. 23 июня местные органы НКВД начали расстрелы заключенных во всех тюрьмах Львова. Всего, в тюрьмах Львовской области 22-28 июня расстреляно 4 тыс. 591 человека.

4 июля 1941 в Залещиках на Тернопольщине облили горючим, подожгли и сбросили с разрушенного моста 14 вагонов с заключенными Чертковского и Коломийской тюрем. В начале июля разрушили железнодорожный мост через Днестр. С обеих сторон моста пригнали два эшелона вагонов с заключенными. Один из этих эшелонов содержал арестантов Чертковского тюрьмы, другой - Коломийской. Вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Тех, которые смогли спастись из вагонов - добивали в воде и на берегу пулями.