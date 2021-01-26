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вторник, 26 января 2021 09:15

Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы

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Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером в 2 монетки и наносить его только на корни. Фото: pixabay.com

Главной ошибкой во время мытья головы является слишком сильное втирание шампуня в кожу.

Таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к его выпадению, заявил парикмахер Брэд Мондо на своем YouTube-канале.

"Многие люди часто путают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но этого категорически нельзя делать. Лучше нанести средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону", – рассказал специалист.

Парикмахер также пояснил, что независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером с 2 монеты и наносить его только на корни. Вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.

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Проблему выпадения волос можно решить. Норма выпадения - это около 100 волосков в день. Можно постараться предотвратить выпадение - прием витаминов, сбалансированное питание и правильный уход.

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