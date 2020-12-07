Что делать, чтобы не выпадали волосы

Норма выпадения - это около ста волосков в день. Фото: pixabay

Проблему выпадения волос можно решить.

Зимой может наблюдаться значительное выпадение волос, потому что холода влияют не лучшим образом на кожу головы, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в интервью "Уніан".

По ее словам, бороться с этой проблемой в домашних условиях крайне сложно. Лучше обратиться к специалисту.

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"Самое правильное решение - это обратиться к трихологу. Волосы никогда не выпадают просто так. Врач поможет вам найти причину и решить проблему", - сказала експертка.

Норма выпадения - это около ста волосков в день. Кроме того, эту проблему можно постараться предотвратить - прием витаминов, сбалансированное питание и правильный уход.

"Витамины нужно принимать при их недостатках. Многие врачи рекомендуют принимать, например, витамин Д зимой. Это логично, но перед приемом обязательно нужно сдать анализ крови на витамин Д. От показателей зависит дозировка приема. Избыток этого витамина опасен", - добавила Пономаренко.

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