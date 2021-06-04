Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки

Чтобы создать красивые локоны можно использовать обычные носки. ФОТО: pixabay.com

Каждая девушка иногда мечтает о прическе с красивыми натуральными локонами. Но хочется, чтобы в результате бьюти-процедуры волосы не повредилось через термическую или химическую обработку.

Поэтому поклонницам кудрявых волос стоит взять на вооружение интересный и действенный метод создания локонов. Кроме того, такая завивка очень дешевая и требует минимум времени.

Суть метода накручивания волос заключается в использовании носков. Для этого нужно две или четыре пары, в зависимости от того хотите вы мелкие кудри или объемные.

Накручивать волосы нужно сухим, но, чтобы кудри дольше держались, предварительно следует обработать пряди муссом или пенкой.

Начинать накручивать нужно от корней.

Лучше всего такую ​​укладку делать на ночь. Во-первых, носки вовсе не будут мешают спать, а во-вторых, утром получится оригинальная прическа.

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Проблемы с волосами могут быть через обычные будничные привычки. О некоторых из них стоит отказаться, рассказала трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram.