Шесть будничных привычек, которые вредят волосам

Спать на наволочке из нити грубой скрутки приносит вред для волос. Фото: pixabay

Проблемы с волосами могут быть через обычные будничные привычки.

О некоторых из них стоит отказаться, рассказала трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram.

Она назвала шесть самых популярных привычек, которые портят волосы. Одна из них - курение. Оно способствует окислительным процессам в организме, негативно влияет на органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и ухудшает состояние волос.

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Если долго не мыть волосы, то это также ухудшит его состояние. Ведь некоторые ошибочно считают, что чем реже моешь, тем меньше оно жирнеет. На самом деле на жирной долго не мытые коже головы может развиться грибок.

Часто использовать сухой шампунь также не надо. Его абсорбирующие частицы цепко приклеиваются к волосам и потом срываются при расчесывании.

Спать на наволочке из нити грубой скрутки приносит вред для волос. Выбирать надо постельное белье из сатина или шелка. Оно имеет мягкую, но гладкую структуру. Грубая скрутка нити способствует сухости и спутыванию волос.

Режим питья еще один влияющий на волосы фактор. Волосам нужна вода, как и каждой клетке нашего организма. Важно, в чистом виде. Сок, чай, кофе, супы - это еда.

Для здорового вида волос должно быть полезное питание. Оно не любит диеты, или ограничения. Мясо, рыба, растительные масла, зелень, овощи и фрукты, цельные крупы и сухофрукты с орехами - все это максимально полезно для волос. Фаст-фуд и питание на ходу - это вредная привычка. Так же, как и резкое похудение или набор веса. Переедание или злоупотребление сладким может вызвать инсулинорезистентность, диабет, ожирение и выпадение волос.

Для питания волос, мягкости, эластичности и шелковистости, используют масла. Этот питательный компонент состоит из растительных жиров. В то же время, они не всегда бывают полезными и не всем подходят. После использования некоторых масел волосы становятся жирными или, наоборот, появляется сухость.