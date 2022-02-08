Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму

Тренировка для пресса и тазового дна. Фото: instagram.com/emrata

Элегантность женщины начинается с подтянутого живота. Так считают большинство мужчин. Качать пресс еще и полезно для здоровья. Такая тренировка способствует снабжению внутренних органов кровью, а следовательно - полезными веществами и кислородом.

Если вы хотите видеть в отражении зеркала идеальную фигуру, то питание и регулярные тренировки должны быть частью вашей жизни. Об этом рассказывает звездный тренер Анита Луценко.

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Женщина предлагает тренировку на 9 мин. для пресса и тазового дна.

Секреты правильной тренировки на пресс от Луценко:

1. Чем медленнее выполняете, тем лучше для пресса.

2. Втягивайте живот в поясницу.

3. С выдохом выталкивайте таз как можно выше вверх.

4. Последний подход - самый сложный, но и самый полезный.

5. Когда мышцы устали, они начинают изменяться.

Танцовщица Елена Шоптенко поделилась лайфхаками, как безболезненно для организма перейти из режима "все можно" на привычный график. Первое, что она начинает делать после праздников – это заботиться о себе во всех смыслах. "Конечно, в новогодне-рождественский период расслабляешься, появляются лишние килограммы, поэтому нужно восстановить привычный режим. Главный секрет, чтобы это удалось - делать все постепенно", - сказала Шоптенко. Следует начинать с не слишком строгого режима, но систематически.