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среда, 19 января 2022 12:43

"Главное – делать все постепенно" - Шоптенко посоветовала, как вернуться в форму после праздников
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Танцовщица Алена Шоптенко поделилась лайфхаками, как безболезненно для организма перейти из режима "все можно" на привычный график.

Первое, что она начинает делать после праздников – это заботиться о себе во всех смыслах. Дала советы за кулисами шоу "Где логика" на "Новом канале".

"Конечно, в новогодне-рождественский период расслабляешься, появляются лишние килограммы, так что нужно восстановить привычный режим. Главный секрет, чтобы это удалось, - делать все постепенно", - сказала Шоптенко.

Следует начинать со щадящего режима, но систематически.

"Если будете резко врываться в здоровый образ жизни, наваливать на себя множество обязанностей и задач, то это не сработает. Я советую добавлять по две-три небольшие задачи в день. Таким образом, легче не сорваться и добиться успеха", - отметила хореограф.

Также нужно пересмотреть рацион.

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"Замените вредные блюда с майонезом на салаты из свежих овощей. Ешьте их по меньшей мере один раз в день, чтобы ускорить метаболизм и насытить организм витаминами. Не забывайте о фруктах, особенно цитрусовых. Ограничьте в рационе сладости. Если не можете отказаться вообще, замените полезными вкусностями", - посоветовала звезда.

Самой главной из физических нагрузок, по мнению Шоптенко, является утренняя зарядка.

Хореограф Елена Шоптенко дала советы, как вернуться в форму после праздников
Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Хореограф Елена Шоптенко дала советы, как вернуться в форму после праздников
Хореограф Елена Шоптенко дала советы, как вернуться в форму после праздников
Хореограф Елена Шоптенко дала советы, как вернуться в форму после праздников
Хореограф Елена Шоптенко дала советы, как вернуться в форму после праздников

"Это, кажется, самым легким, что может быть, но именно такая активность заряжает на продуктивный день и дает больше энергии, чем вы думаете. После этого тело само захочет больше движения и "попросится" в спортзал, бассейн, на танцы и т.д.", - поделилась она.

Танцовщица заверила, что нет ничего лучше дисциплины.

"Работает главный и всем известный принцип: для того чтобы что-то сделать, нужно просто начать", - добавила Шоптенко.

Шоптенко снялась в стильной фотосессии. Танцовщице подобрали смокинг с бабочкой. Соблазнительно обнажила плечи перед объективом фотографа Екатерины Кондратьевой. Под рубашку звезда не надела бюстгальтер, что придало пикантности образу.

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