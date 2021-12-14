Шоптенко в смокинге пикантно обнажилась на черно-белых фото

Звездная хореограф Елена Шоптенко снялась в стильной фотосессии.

Танцовщице подобрали смокинг с бабочкой. Соблазнительно обнажила плечи перед объективом фотографа Екатерине Кондратьевой. Под рубашку звезда не надела бюстгальтер, что придало пикантности образу. Черно-белыми кадрами Шоптенко поделилась в Instagram.

"Сменила спортивный костюм на смокинг", - в шутку подписала она эффектные фото.

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Фото: Екатерина Кондратьева

Танцовщица 33-летняя Алена Шоптенко поразила подписчиков энергичными танцами. Появилась в черном мини-платье и белых кроссовках. В начале видео она нарезает овощи, после чего поворачивает голову к камере, резко снимает фартук и начинает танцевать.