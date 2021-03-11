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четверг, 11 марта 2021 14:33

Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне

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Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Алена Шоптенко показала соблазнительные танцы на кухне. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица 33-летняя Алена Шоптенко поразила подписчиков энергичными танцами.

Звезда опубликовала в Instagram ролик, в котором показала соблазнительные танцы. Появилась в черном мини-платье и белых кроссовках. В начале видео она нарезает овощи, после чего поворачивает голову к камере, резко снимает фартук и начинает танцевать.

"Коротко о том, как проходит мой быт или "мама хочет на дискотеку", - подписала видео Шоптенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Поклонники были в восторге от танцев хореографа, о чем написали в комментариях.

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"Супер", "Обожаю вас", "Шикарно".

Хореограф Алена Шоптенко поделилась своей поучительной историей, которая случилась с ней во время путешествия в Объединенные Арабские Эмираты. Она летала в эту страну в феврале и провела там 5 дней.

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