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среда, 26 мая 2021 14:51

Развенчали мифы о пользе масел для волос

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Развенчали мифы о пользе масел для волос
Кокосовое масло плохо влияет на сухие волосы. Фото: pixabay

Для питания волос, мягкости, эластичности и шелковистости, используют масла.

Этот питательный компонент состоит из растительных жиров, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

В то же время, они не всегда бывают полезными и не всем подходят. После использования некоторых масел волосы становятся жирными или, наоборот, появляется сухость.

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Масла из супермаркета, например, предназначены для еды, а не для нанесения на волосы, как некоторые делают. Именно после них их невозможно отмыть. Масла для волос имеют гидролизованную форму, позволяющую обволакивать волос, при этом не оставляя жирности на поверхности.

Подсолнечное масло, по словам специалиста, нельзя использовать ни для волос, ни для кожи, так как оно очень сушит.

Репейным маслом также не следует злоупотреблять. Существует миф, что именно от него хорошо растут волосы, но это не так.

Кокосовое масло плохо влияет на сухие волосы. Твердые масла, например кокоса, макадамии, ши, хорошо закрывают кутикулу волоса, но не несут в себе никакой влаги. Волосы становятся ломкими.

Масла авокадо, оливковое, марулы, льна, арганы - ценны для волос. Продукция с этими компонентами гарантирует прекрасный результат. В то же время, все зависит от производителя и индивидуального типа волос.

Серьезные болезни, возраст и стресс могут вызвать выпадение волос. Впрочем, можно добиться того, чтобы они росли и были густыми не только летом, как это преимущественно бывает. Эксперт посоветовала, как сделать волосы длинными и здоровыми. По ее словам, в этом случае надо сосредоточиться на организме в целом, а не только его части.

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