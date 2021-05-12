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среда, 12 мая 2021 17:00

Простые правила ухода обеспечат активный рост густых волос

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Простые правила ухода обеспечат активный рост густых волос
Можно также придумать, как в домашних условиях создать средства для роста и густоты волос. Фото: pixabay

Серьезные болезни, возраст и стресс могут вызвать выпадение волос.

Впрочем, можно добиться того, чтобы они росли и были густыми не только летом, как это преимущественно бывает, рассказала нутрициолог Анна Соболева в Instagram.

Эксперт посоветовала, как сделать волосы длинными и здоровыми. По ее словам, в этом случае надо сосредоточиться на организме в целом, а не только его части.

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Прежде всего, следует усилить микроциркуляцию в коже головы. Ведь меньший приток крови к коже означает меньшее количество кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам и, следовательно, меньший рост волос, как исследовали ранее.

Надо делать массаж головы и использовать при этом эфирные масла. Не следует забывать и о витаминах для волос. Дефицит рибофлавина, биотина, фолиевой кислоты и витамина В12 непосредственно влияет на выпадение волос.

Можно также придумать, как в домашних условиях создать средства для роста и густоты волос. Например, маска один - два раза в неделю. Можно так же использовать домашние маски из яйца, меда и масел (конопляное, лавандовое, ладан). Они увлажняют и повышают эластичность кожи.

Укладывая волосы, следует реже делать это феном. Можно использовать нежные завязки и зажимы для волос, заплетать волосы и свободно завязывать концы.

Выпадение волос является одной из тех проблем, которая беспокоит больше всего. И во время смены сезонов обостряется. Причин этому много, а для них, в свою очередь, также существуют определенные факторы. Есть несколько причин выпадения волос и проявления этого. Одной из причин является гормональный фон.

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