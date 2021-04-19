Почему выпадают волосы: причины и симптомы

Также волосы могут выпадать по причине, связанной с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пониженной кислотностью желудка. Фото: pixabay

Выпадение волос является одной из тех проблем, которая беспокоит больше всего. И во время смены сезонов обостряется.

Причин этому много, а для них в свою очередь также существуют определенные факторы, рассказала нутрициолог Яна Фокси в Instagram.

Специалист выделила несколько причин выпадения волос и рассказала, как они проявляются. Одной из причин является гормональный фон. В 95% случаев волосы выпадают из-за:

- избытка гормона дигидротестостерона;

- повышенной чувствительности волосяных фолликулов к этому гормону;

- избытка фермента 5-а-редуктаза.

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Признаки этой проблемы: волосы становятся тоньше, выпадают по всей голове, но проплешин не замечается. Обильно растут волосы на теле, волосы сухие, ломкие, но быстро жирнеют. Бывает акне или себорея.

Также волосы могут выпадать по причине, связанной с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пониженной кислотностью желудка. Это является нарушением нормального всасывания всех питательных веществ, поступающих в организм: белков, жиров витаминов и минералов.

Бывает и редкое явление, такое как очаговая алопеция. Это также стать причиной выпадения волос. Есть предположение, что это передается по наследству. Причины точно неизвестны, но, возможно, стресс или иммунные проблемы.

Проявление заметить трудно, потому что в основном человек выглядит здоровым. Есть залысины в форме очерченных кругов.

Выпадение волос также может быть временной проблемой. В таком случае это связанно со стрессом, приемом медикаментов, в частности, химиотерапией. Проявляется так, что человек не помнит, как давно это началось. Волосы не стали тоньше, слабее. Нет акне и обильного оволосения лица, тела. Выпадение сопровождалось стрессом, лечением.

Многим знакомы проблемы, когда после тренировки волосы выглядят жирными и ломкими. Чтобы этого избежать, есть определенный алгоритм советов. Мытье волос после каждого занятия занимает много времени, а если делать это часто, то кожа на голове станет сухой. Чтобы справиться с проблемой первым шагом станет выбор вида физической активности.