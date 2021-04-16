Спортзал и волосы: какой уход советуют во время тренировок

Эксперты советуют для занятий завязать волосы. Фото: pixabay

Многим знакомы проблемы, когда после тренировки волосы выглядят жирными и ломкими.

Чтобы этого избежать, есть определенный алгоритм советов, пишет The Health Site.

Мытье волос после каждого занятия занимает много времени, а если делать это часто, то кожа на голове станет сухой. Чтобы справиться с проблемой первым шагом станет выбор вида физической активности. Если надо бегать на дорожке или крутить педали, то волосы лучше держать подальше от лица, чтобы они не мешали выполнять упражнения. Помогут спортивные повязки на волосы и обычные резинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы

Эксперты советуют для занятий завязать волосы. Длинные и густые волосы можно разделить на две стороны и собрать во французскую прическу.

Волосам необходима свежесть, поэтому не стоит забывать о парфюмированных спреях. Есть множество средств, которые помогут восстановить приятный запах даже без мытья головы. Имея в составе аромамасла, парфюмированные спреи напитают волосы и предоставят дополнительную свежесть.

Эластичные резинки использовать не стоит. Если они тугие, то ломают волосы. Как следствие, есть иссечение кончиков и выпадения. Тугие прически также плохо влияют на кровообращение в фолликулах, то есть волосы не получают достаточного количества питательных веществ.

В случае, когда голова часто контактирует с матами, тугая прическа тоже не будет практичным решением. Волосы будут тереться о поверхность и станут ломкими. Чтобы такого сценария не произошло, надо выбирать широкие резинки, которые смягчат трения.

Волосы могут стать сухими из-за неправильного ухода за ними. Сухие волосы - это тип с пониженным салоотделением кожи головы. По ее словам, также есть нормальные волосы с умеренным салоотделением, жирные с повышенным салоотделением и смешанные волосы, которое могут быть жирными на корнях и сухими на прядях. Для сухих волос характерны тонкость и уязвимость.